МВД объявило в розыск IT-эксперта Михаила Климарёва

МВД объявило в розыск исполнительного директора "Общества защиты интернета" Михаила Климарёва, следует из базы на сайте ведомства.

Он разыскивается по уголовному делу. По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.

"Тут пишут, что меня кремлевские оккупационные власти объявили в розыск и, дескать, я скрываюсь в Вильнюсе. Так вот это – враньё. Во-первых, я не скрываюсь. А во-вторых – я в Берлине!", – написал Климарёв в своем телеграм-канале.

6 мая Климарёва внесли в реестр СМИ – иностранных агентов. В августе прошлого года IT-эксперт покинул Россию после вызова на следственные действия.