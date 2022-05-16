МВД объявило в розыск московского муниципального депутата Люсю Штейн

МВД объявило в розыск московского муниципального депутата, участницу Pussy Riot Люсю Штейн. Запись появилась в базе данных министерства. Активистка была осуждена по так называемому санитарному делу, но уехала из страны после начала войны с Украиной.

В августе 2021 Штейн был назначен год ограничения свободы за призывы к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. В апреле она покинула страну, издание "Можем объяснить" утверждало, что депутат даже не стала снимать контрольный браслет Федеральной службы исполнения наказаний.

Тогда она объяснила отъезд тем, что после начала войны ей надоело терпеть репрессии в отношении себя и своих близких. Подруга Штейн, участница Pussy Riot Мария Алёхина тоже была осуждена по "санитарному делу" и тоже уехала из страны. Для выхода из дома она использовала курьерскую форму службы доставки еды.