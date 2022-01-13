МВД предложило расширить список причин для высылки иностранцев

В МВД предложили высылать иностранцев из России за грубые административные правонарушения, в том числе за нарушение общественного порядка. Об этом "Интерфаксу" сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Соответствующие изменения в числе прочих хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях. В ведомстве также планируют ввести электронное удостоверение личности для иностранных граждан.

Также с 29 декабря 2021 года в силу вступили новые правила дактилоскопии и фотографирования для иностранцев. Приехавшие в Россию на срок более трех месяцев должны будут за это время сфотографироваться и пройти дактилоскопическую регистрацию.

В середине декабря в МВД выслали около 400 мигрантов, участвовавших в массовых драках в Москве. Им запретили въезд в Россию на 40 лет.

В августе был сначала арестован, а потом выслан из России комик Идрак Мирзализаде. Его обвинили в возбуждении ненависти из-за шутки про русских, пребывание комика в стране было признано нежелательным пожизненно.

По данным начальника отдела МВД по вопросам беженцев Татьяны Дмитриевой, в Москве находится около миллиона мигрантов (на треть больше, чем годом ранее). Всего на конец 2021 года в российских городах проживают около семи миллионов иностранцев.