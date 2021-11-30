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Лицом к событию

Дмитрий Медведев, гроза мигрантов

Дмитрий Медведев, коллаж

Дмитрий Медведев в качестве зампреда Совета по безопасности требует ужесточить миграционное законодательство и особенно препятствовать появлению «этнических анклавов» на территории РФ. Сергей Собянин тоже мечтает подсократить число трудовых мигрантов на территории Москвы. Ссылаются на рост преступности, которая вроде бы «не имеет национальности». Или не должна иметь, как требует Рамзан Кадыров. Мигранты - действительно угроза? В эфире московский депутат Сергей Митрохин, защитница прав мигрантов Валентина Чупик и главный редактор "Каказского узла" Григорий Шведов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфр начиная с 19.05 по номеру 8-800-301-8433

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В каких сферах жизни Россия не нуждается в мигрантах?
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В каких сферах жизни Россия не нуждается в мигрантах?

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