Опасная профессия. В Москве арестованы адвокаты Навального

В Москве задержаны три адвоката российского оппозиционного политика Алексея Навального Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Утром в их квартирах провели обыски по делу об участии в экстремистском сообществе. Басманный суд на закрытых заседаниях арестовал адвокатов. Они отправлены в СИЗО на два месяца, до 13 декабря.

Адвокатов задержали из-за того, что они передавали письма Алексея Навального. По версии силовиков, "адвокаты, используя свой статус для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А.".

Соратники Навального полагают, что главная цель обысков и арестов – оставить оппозиционера "без юридической помощи и связи с миром". По статье об участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения адвокатам грозит до 12 лет лишения свободы.

Леонид Волков отметил, что Навального скоро должны перевести в колонию особого режима – "неизвестно куда". "Это страшный шаг к его полной изоляции", – добавил он. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима.

В соответствии с приговором Навального должны отправить в колонию особого режима. Там содержатся осуждённые к пожизненному лишению свободы, а также опасные рецидивисты, к которым причислили и Навального.

Сейчас он находится в колонии строгого режима во Владимирской области. Недавно его как "неисправимого" перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ): он охарактеризовал этот перевод, как "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов".

Ранее политика двадцать раз помещали в ШИЗО, а также на полгода – в помещение камерного типа (ПКТ).

О причинах задержания адвокатов Алексея Навального Радио Свобода рассказала его сторонница и пресс-секретарь Кира Ярмыш:

Пытаются надавить на Алексея еще больше

– Мы это связываем с попыткой еще больше изолировать Алексея Навального и фактически запретить оказывать ему юридическую помощь. Адвокаты не занимаются политикой. Они должны защищать подзащитных. Более того, у них нет права отказаться от защиты. Поэтому само задержание в рамках статьи об участии в экстремистском сообществе абсурдно. Очевидно, что таким образом пытаются надавить на Алексея еще больше. Полностью пресекая любую его связь с внешним миром, они пытаются надавить на самих адвокатов, я имею в виду все адвокатское сообщество. Таким образом, они дают сигнал, что защищать политзаключенных и конкретно Алексея Навального опасно, этого делать нельзя. Так что это просто акт запугивания.

– Что же будет с дальнейшей юридической защитой Алексея Навального? Есть какая-то стратегия?

– Конечно, стратегия есть. В любом случае, Алексею будут оказывать юридическую помощь, по крайней мере, мы сделаем для этого все возможное, но пока ни о каких конкретных деталях мы бы не хотели говорить. Это просто может всем навредить.

– Можете ли вы оценить масштаб репрессий в отношении сторонников Алексея Навального?

Масштаб давления просто беспрецедентный

– Если нужно оценить масштаб, я бы сказала, что он просто беспрецедентный. Любая попытка оппозиционной деятельности в России пресекается. Это не удивительно: чем сложнее становится режиму, тем больше он пытается закручивать гайки в буквальном смысле – арест адвокатов, в том числе, связан именно с этим. Это какой-то невозможный сценарий. Как сегодня сам Алексей сказал на суде, это буквально возвращение советских времен, когда абсолютно всех задерживали за инакомыслие. Так что масштаб беспрецедентный, – говорит Кира Ярмыш.

Адвокат Иван Павлов, которого в России лишили адвокатского статуса за ведение ряда резонансных дел, завели уголовное дело и внесли в реестр иностранных агентов, вынужден был уехать из страны в сентябре 2021 года. Он полагает, что преследование адвокатов Алексея Навального – это новый сигнал всему российскому адвокатскому сообществу "не лезть в политику":

Адвокатов преследуют за их профессиональную деятельность

– Это очередное яркое подтверждение, что адвокатов преследуют за их профессиональную деятельность. Конечно, это не первый случай, и я уверен, что не последний: сегодня в Симферополе задержан Алексей Ладин – еще один адвокат, защищавший задержанных по политическим делам. Это знак, что власть перешла в режим активного нападения. Если раньше это были эпизодические и единичные случаи, то теперь достаточно четко продемонстрирован кучный вариант репрессий против адвокатов. Моя профессия опасная. Это признают и другие мои коллеги, но ясно, что сейчас заниматься адвокатской деятельностью – это значит иметь множество рисков, когда власть ассоциирует адвоката с подзащитным. Это говорит о том, что к подзащитным власть относится как к врагам, а не как к людям, попавшим под действие закона. С врагами закон не работает. Такими дефинициями, мне кажется, власть и оперирует.

– Ждете ли вы какой-то реакции российского адвокатского сообщества на эти обыски, на эти преследования, на это давление, или коллеги в России предпочтут отмолчаться?

– Максимум, что может сделать Федеральная палата адвокатов, – это выразить озабоченность, не более того. Но есть коллеги, которые, я уверен, проявят свою солидарность и будут стараться показать, по крайней мере, своим друзьям по оружию, что они не одни, что мы будем за них бороться.

– Для многих сейчас очевидно, что Алексея Навального, адвокатов которого сегодня задержали, хотят оставить без юридической помощи. Как вы как юрист можете это прокомментировать?

Власть хочет, чтобы адвокаты были безмолвные, как мебель

– Юридическая помощь тоже бывает разной. Власть хочет, чтобы адвокаты были безмолвные, как мебель. В зале судебного заседания есть стол, стул, а еще есть адвокат, так вот лучше бы он сидел и молча разгадывал кроссворд. Потому что по закону в процессе требуется участие адвоката, вот он и должен присутствовать. Но как только адвокат начинает работать, как только он начинает активно защищать подзащитного, это очень не нравится режиму, особенно в делах, которые носят политический окрас.

– Вас вынудили уехать, а многие ваши коллеги остаются и продолжают работать в России...

– Честь и хвала тем адвокатам, которые остаются и продолжают работать в таких условиях. Безусловно, это смелые люди, я горжусь, что многих из них знаю, – говорит адвокат Иван Павлов.

Адвокат Вадим Кобзев защищал Навального, в частности, по "экстремистскому" делу, когда Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая серьезная из которых – о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК). Политик был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Помимо этого, Кобзев выступал адвокатом Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи, а также в ходе процесса по делу о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Игорь Сергунин и Алексей Липцер также представляли Навального во время процесса по делу "Ив Роше".