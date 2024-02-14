Суд в России заочно арестовал адвоката Илью Новикова

Суд в Москве вынес постановление о заочном аресте адвоката Ильи Новикова. Об этом сообщил сам Новиков, который живёт в Украине, на своей странице в фейсбуке и привёл фотографию постановления. В нём говорится, что адвокат будет арестован на два месяца с момента, когда он буден задержан в России или экстрадирован.

В ответ адвокат опубликовал в фейсбуке фотографию артиллерийского снаряда с надписью: "С любовью, 14.02.24, Илья Н.", заявив, что он "обменялся валентинками" с российскими властями.

Новиков, как следует из решения суда, арестован по делу о так называемых фейках об армии. Дело, как сообщает правозащитный проект "Первый отдел", связано с интервью, которое Новиков ещё в апреле 2022 года дал каналу "Популярная политика". В нём он обвинял российских военных в причастности к убийствам жителей города Буча.

Ранее ФСБ открыла в отношении Новикова дело по другой статье - о государственной измене. Оно было возбуждено в октябре 2023 года. По утверждениям ФСБ, измена в действиях Новикова выразилась в "переходе на сторону противника". Как заявили в ФСБ, он "вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности".