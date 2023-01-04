Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Адвокат Леонид Крикун, защищавший оппозиционеров, покинул Россию

Леонид Крикун

Известный адвокат Леонид Крикун покинул Россию. Он выступал защитником в делах многих оппозиционеров и гражданских активистов - таких, как Сергей Мохнаткин, бывший координатор "штаба Навального" в Архангельске Алексей Боровиков, обвинённый в распространении фейков о российской армии священник Иоанн Курмояров, и других.

Как сообщает издание SOTA, Крикун уехал из страны, опасаясь преследований. Он заявил, что "не желает проверять силу воли в условиях лишения свободы и содействовать, пусть и пассивно, функционированию режима".

Леонид Крикун неоднократно выступал с утверждениями о том, что дела против активистов и общественников политически мотивированы и служат не инструментом правосудия, а способом подавить гражданский протест. После начала военного вторжения России в Украину он отмечал, что бойцы так называемой "ЧВК Вагнера" и их родственники являются фактически бесправными в юридическом поле и не могут рассчитывать на ту же помощь от государства, как официальные военнослужащие.

  • Ранее Россию покинули многие адвокаты, работавшие по делам против оппозиционеров и гражданских активистов, в том числе защищавшие журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов и Евгений Смирнов, объявленный Минюстом России иностранным агентом Илья Новиков. Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии. Из Совета Федеральной палаты адвокатов вышли такие известные юристы, как Генри Резник, Вадим Клювгант и Константин Добрынин.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG