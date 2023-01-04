Адвокат Леонид Крикун, защищавший оппозиционеров, покинул Россию

Известный адвокат Леонид Крикун покинул Россию. Он выступал защитником в делах многих оппозиционеров и гражданских активистов - таких, как Сергей Мохнаткин, бывший координатор "штаба Навального" в Архангельске Алексей Боровиков, обвинённый в распространении фейков о российской армии священник Иоанн Курмояров, и других.
Как сообщает издание SOTA, Крикун уехал из страны, опасаясь преследований. Он заявил, что "не желает проверять силу воли в условиях лишения свободы и содействовать, пусть и пассивно, функционированию режима".
Леонид Крикун неоднократно выступал с утверждениями о том, что дела против активистов и общественников политически мотивированы и служат не инструментом правосудия, а способом подавить гражданский протест. После начала военного вторжения России в Украину он отмечал, что бойцы так называемой "ЧВК Вагнера" и их родственники являются фактически бесправными в юридическом поле и не могут рассчитывать на ту же помощь от государства, как официальные военнослужащие.
- Ранее Россию покинули многие адвокаты, работавшие по делам против оппозиционеров и гражданских активистов, в том числе защищавшие журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов и Евгений Смирнов, объявленный Минюстом России иностранным агентом Илья Новиков. Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии. Из Совета Федеральной палаты адвокатов вышли такие известные юристы, как Генри Резник, Вадим Клювгант и Константин Добрынин.
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