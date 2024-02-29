Мы же мирные люди! Ян Левченко – о страхе вооруженной борьбы

В связи с двухлетней годовщиной широкомасштабной войны 23–24 февраля в Вильнюсе прошел очередной, по счету уже XII Форум свободной России, иногда именуемый в просторечии "каспаровским" – по имени своего лидера. Надо, к чести Гарри Каспарова, отметить, что к нему не очень липнет это токсичное слово – "лидер". Пусть лидером, флагманом и знаменосцем в современном русском языке будут более авторитарные фигуры. А тут признаков культа личности не наблюдается, даже если пристрастно напрягать зрение.

Напротив, "каспаровский" форум – единственное объединение эмигрантов из Российской Федерации, где на одной площадке могут встретиться люди из разных контекстов, с разными убеждениями, порой занимающие противоположные позиции. Сюда приглашают спикеров из Украины, у которых также могут быть разные взгляды. Широкий резонанс получил эпизод, когда на прошлом форуме, состоявшемся в Таллинне, киевский парламентарий Олег Дунда призвал раскрыть внутреннюю форму фамилии Алексея Арестовича, заключив его под стражу за слишком хорошие слова, сказанные в адрес российских оппозиционеров.

Форум требует от участников поддерживать один лозунг: "Победу – Украине, свободу – России"

Все эти ссоры и скандалы, как ни странно, только на пользу самой организации. Ее толерантность к разным точкам зрения и реальный, то есть с большим скрежетом, плюрализм делают свое дело. Форум требует от участников поддерживать один лозунг: "Победу – Украине, свободу – России". А вот его с безоговорочным произнесением в эмигрантской среде есть проблемы. Например, член совета форума Альфред Кох утверждал в этот раз, что Украина – коррупционное государство и Западу следовало бы укреплять свою обороноспособность, вместо того чтобы обрекать свои транши на нецелевое расходование. Иными словами, победа Украины в сложившейся ситуации невозможна, как бы ни была кому-то нужна.

Не менее активный, во всяком случае, много выступавший Леонид Гозман провозглашал, что "никто, кроме нас, о России не подумает". Местоимение первого лица множественного числа объединяло не всех, но лишь надежных собравшихся. К ним относились те, кто разделяли мысль, что Украине все помогают, к ней прикован весь мировой интерес, а бедная Россия осталась без привычного ей – и, разумеется, должного – внимания. Кто, как не эмиграция, должен восстановить справедливость и настоять на правах "хорошей России"? Не все же Украине, в конце концов…

В ходе таких дебатов сочетание слов "победа" и "Украина" превращается в ритуальную формулу, которой уверенно противопоставляется некая "реальность". В ней трусливый расчетливый Запад поставляет Украине немногочисленные боеприпасы, а сам на миллиарды покупает у России газ, да еще и обеспечивает комплектующими ее ВПК. Эта картина выглядит цепкой и обволакивающей. И вот уже ничего не остается, как признать, что пусть Украина получает достаточно для сдерживания российской армии, а Россия, постепенно истощая свои ресурсы, вязнет в Украине, обреченной служить буфером между Европой и миром темных орков с песьими головами, с которыми лучше не встречаться. Другое дело – российская оппозиция, которой надо помогать.

Внутри форума сторонники сохранения России как единого государства противостоят сторонникам ее распада

А если все же допустить, что победа Украины достижима, что Запад задумается и вследствие этого "озлится"? То есть взаправду признает Путина нелегитимным президентом, а закупки газа у РФ – дурным делом? Начнет поставлять Украине весомую помощь и даже начнет участвовать в ее наземных операциях, как призывает дерзновенный Эмманюэль Макрон? Что тогда значит "победа Украины"? Для Украины ответ очевиден: это возврат страны к границам в их признанном статусе. Тогда зачем "свобода России"? А затем, и об этом не устает напоминать российская оппозиция, что гарантия безопасности победившей Украины – это Россия, которая не просто побеждена в войне, но и освобождена от власти тоталитарной диктатуры.

Все это хорошо известно. Но как раз здесь и начинаются серьезные расхождения целей среди тех, кто ассоциирует себя с оппозицией. Внутри форума сторонники сохранения России как единого государства противостоят сторонникам ее распада, поддерживающим подавленный сепаратизм регионов РФ. И вот уже Альфред Кох, не желающий ничего слышать о возможности образования отдельных государств на этой, признаемся, великоватой территории, яростно обрушивается на Игоря Яковенко, который всего-то и сказал, что нынешняя Россия в ее прежнем виде сохраняться не может, если, конечно, не имеется в виду все та же империя, только в профиль. Потомок немца, высланного в Казахстан, проживающий ныне в Германии господин Кох говорит, что не знает, в каком мире живет господин Яковенко, но он не хочет в этот мир.

Не вполне понятно: этот мир нежизнеспособен или же попросту неприемлем? Потому что ведь тогда велики шансы, что Москва лишится Петербурга, а оба мегаполиса с их концентрацией администрации лишатся привычной ренты. Форум, таким образом, демонстрирует хорошо знакомое противостояние романтичных певцов свободы и жестких прагматиков, у которых нельзя отобрать привилегии, потому что они составляют самую суть их существования. Результат такой борьбы предрешен. Романтики покричат и станут перегноем, а из него вырастет новая имперская администрация, живущая только в той реальности, которую она может навязать другим.

Поэтому, наверное, форум исправно принимает предельно осторожные резолюции. Создается впечатление, что над формулировками тщательно работали, чтобы избежать потенциально острых мест. Так, например, участники форума выступают "за расширение политической, военной и гуманитарной поддержки Украины в ее борьбе за активное противодействие продвижению кремлевской пропаганды во всех странах мира, за полное поражение Кремля в развязанной им агрессии". С пропагандой не борются военными средствами – это недоразумение. Предположу, что фраза появилась как опять-таки смягчающий буфер перед "поражением России", которое обернулось в ходе редактирования "поражением Кремля". Ведь Россия и Кремль с его агрессией – это две большие разницы, видимо, так.

В резолюции вновь не нашлось места четким заявлениям о необходимости вооруженной борьбы с российским режимом. Хотя в форуме и участвует бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он агитирует помогать легиону "Свобода России", который состоит из россиян, сражающихся на стороне Украины. Представители легиона не раз заявляли, что намерены после исполнения своего добровольного долга в Украине идти маршем на Москву, учтя неприятности, случившиеся у Евгения Пригожина. Сооснователь форума Иван Тютрин недавно ездил в расположение легиона, чем его, несомненно, дополнительно легитимировал. И все-таки пока – нет и нет. Не исключено, что эмиграцию пугает недостаток информации, собственного боевого духа, да и необходимых воинских умений. Необученные мы, это понятно.

русскоговорящая эмиграция могла бы показать Западу, что может быть и другое лобби, когда россияне действуют в интересах Украины

На последнем форуме по видеосвязи даже выступил воюющий сейчас в легионе адвокат и журналист Алексей Барановский. Высказал он подкупающе простые тезисы. Все представители российской умеренной оппозиции приглашаются хотя бы с ознакомительными целями в легион. Инициативу Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины Барановский призывает распространять и на другие европейские страны, вернее, агитировать за принятие таких законов. Сейчас понятие "российское лобби" толкуется однозначно. А русскоговорящая эмиграция могла бы показать Западу, что может быть и другое лобби, когда россияне действуют в интересах Украины. И наконец, эмиграция могла бы активнее поддерживать российских добровольцев, скидываться хотя бы на тактические наушники (цена за комплект от 700 евро), приборы ночного видения (от 3000 евро) и тому подобное.

Существенно, что перед глазами есть пример белорусской оппозиции, которая намного более активно поддерживает полк Кастуся Калиновского. В том числе видимую и гласную поддержку целям полка – победу Украины и свободу Беларуси – обеспечивает кабинет Светланы Тихановской. Российская оппозиция может только позавидовать решительности и определенности белорусов, которые раньше поняли, что чудес не бывает, что Лукашенко с Путиным будут спиной к спине отстреливаться до последней обоймы. Сдвинется ли дело в сторону конкретики, о которой в своем выступлении говорил Барановский? Формирование альтернативной армии "хороших русских" – насущный вопрос. Но дискурс жертвы, вернее, жалобщика в отделе соцобеспечения, из которого потом быстро вырастает столичное начальство, пока пугающе распространен.

Ян Левченко – журналист и культуролог



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции