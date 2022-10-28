На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

В пятницу в Сан-Франциско неизвестный совершил нападение на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пострадал её муж, Пол Пелоси. Нападавший задержан. Сама Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне.

Как сообщили в офисе Пелоси, нападение произошло рано утром. Пол Пелоси получил травмы и доставлен в больницу; по словам врачей, его жизнь вне опасности. Полиция начала расследование, чтобы установить причины нападения.