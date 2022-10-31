На доцентку НИУ ВШЭ в Перми составили 43 дисциплинарных акта

Руководство пермского филиала Высшей школы экономики составило 43 дисциплинарных акта на доцентку Динару Гагарину и потребовало от неё объяснить свои проступки. Ранее её отстранили от руководства магистратурой в том числе из-за антивоенных постов в соцсетях. Об этом рассказала сама Гагарина.

Среди прочего директор филиала потребовала от Гагариной письменно объяснить, почему она отсутствовала на инструктаже по использованию электроприборов. В начале октября, по словам Гагариной, у неё забрали руководство магистратурой и потребовали заявление об увольнении с должности завсектором исторических исследований.

"Мне сообщили, что я наношу ущерб университету своими постами в соцсетях, что на меня много бумаг, в том числе пришедшая из Совета Федерации", – написала она.

В комментариях к посту Гагарина пояснила, что она занимает должность завсектором, на которую её перевели, "когда она надоела как декан", по бессрочному контракту.