На Эдуарда Бурмистрова завели дело о "нежелательной" организации

Суд в Москве зарегистрировал административное дело против ведущего телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова. Об этом сообщила в четверг "Медиазона", отметив, что издание обратило внимание на карточку дела.

Бурмистрова обвиняют в участии в деятельности "нежелательной" организации. Материалы зарегистрировали в Таганском районном суде.

Что конкретно послужило поводом для привлечения к административной ответственности, пока не известно. Сам телеканал признали "нежелательной" в России структурой в июле 2023 года, отмечает "Медиазона".

Нескольких журналистов "Дождя" в России преследуют по уголовным статьям. Им вменяют в вину распространение "фейков" об армии по мотиву политической ненависти и уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Речь идёт о журналистах Тихоне Дзядко, Екатерине Котрикадзе, Анне Монгайт и Валерии Ратниковой.

