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На границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата

Автомобили после пересечения границы с Грузией, 26 сентября 2022 года

На погранпункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по республике Северная Осетия – Алания. Кроме того, на "Верхнем Ларсе" разрешат пешеходный переход границы.

На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.

Ранее стало известно, что ФСБ России направила военных и бронетранспортер к контрольно-пропускному пункту на границе – на случай, если бегущие от мобилизации россияне захотят прорвать границу и покинуть страну без оформления формальностей. В ведомстве отметили, что никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились. В то же время правозащитник Павел Чиков сообщил, что на КПП стали отказывать в выезде из России из-за мобилизации, однако случаи пока единичны.

25 сентября ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что российские власти могут запретить выезд из страны военнообязанным – прежде всего, мужчинам возрастов, подходящих под мобилизацию. Два источника "Медузы" сообщают, что это произойдет в районе 28 сентября. По данным источника "Верстки", запрет вступит в силу до 30 сентября.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
  • После объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. За первые три дня только границу с Грузией пересекло более 4600 автомобилей. За прошедшие выходные в Финляндию выехали почти 17 тысяч россиян.

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