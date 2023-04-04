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В Чувашии начали проверку по доносу на Wi-Fi "Слава Украине"

Жительница Чебоксар обратилась в полицию из-за соседской сети Wi-Fi под названием "Слава Украине". Об этом сообщает телеграм-канал "Сердитая Чувашия".

По сведениям телеграм-канала, 43-летняя местная жительница пожаловалась на "вражеский лозунг". Полиция ищет, кому принадлежит эта сеть.

Ранее об аналогичных случаях сообщали в Москве и в Тамбове. О результатах их проверки не сообщалось. Использование фрагмента украинского патриотического приветствия "де-юре не является нарушением, не попадает под демонстрацию и пропаганду символики экстремистских организаций и другой информации об экстремистских организациях", – комментировали тогда в Тамбовском отделении Ассоциации юристов России.

По статистике Роскомнадзора, за полгода полномасштабного вторжения России в Украину россияне написали почти 145 тысяч доносов. Значительная их часть касалась сведений о действиях российских военных в Украине, которые доносчики назвали "фейками". Российские власти считают фейком публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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