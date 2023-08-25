На кладбище ЧВК "Вагнер" в Самарской области сносят кресты наёмников

На кладбище ЧВК "Вагнер" в селе Николаевка Самарской области сносят кресты на могилах наёмников. Об этом сообщают местные жители, а также пользователи соцсетей и телеграм-каналов.

По словам очевидцев, кресты и венки собрали в одном месте, а сами могилы сровняли с землёй.

Местные СМИ пишут, что аллея, где были похоронены вагнеровцы, станет ровной территорией. Её зальют в бетон, а на месте каждой могилы якобы появится чёрная пирамида.

Кладбище наёмников ЧВК "Вагнер" появилось в Самарской области несколько месяцев назад. В апреле основатель ЧВК Евгений Пригожин открыл на кладбище памятную стелу. Её, судя по фото и видеокадрам, сносить не стали.

Официальных комментариев от властей Самарской области о сносе могил наёмников пока нет.

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