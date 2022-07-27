Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала Черноморского флота 

Крейсер "Москва"

На крейсере "Москва", который затонул в середине апреле, погиб сын командира дивизии Черноморского флота кнтр-адмирала Олега Криворога Валерий, сообщает издание "Агентство" со ссылкой на свои источники.

Официально 37-летний капитан-лейтенант Валерий Криворог считается пропавшим без вести. Известно, что на крейсере "Москва" он служил с 2019 года. Его отец - командир 30-й дивизии надводных кораблей, в эту дивизию входил и крейсер.

В пресс-службе Черноморского флота не стали комментировать информацию, опубликованную "Агентством".

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привел к детонации боеприпасов.

Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Родственники матросов заявляют о не менее чем 40 погибших. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих близких.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG