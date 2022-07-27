На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала Черноморского флота 

На крейсере "Москва", который затонул в середине апреле, погиб сын командира дивизии Черноморского флота кнтр-адмирала Олега Криворога Валерий, сообщает издание "Агентство" со ссылкой на свои источники.



Официально 37-летний капитан-лейтенант Валерий Криворог считается пропавшим без вести. Известно, что на крейсере "Москва" он служил с 2019 года. Его отец - командир 30-й дивизии надводных кораблей, в эту дивизию входил и крейсер.



В пресс-службе Черноморского флота не стали комментировать информацию, опубликованную "Агентством".

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привел к детонации боеприпасов.

Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Родственники матросов заявляют о не менее чем 40 погибших. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих близких.