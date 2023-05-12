В аннексированном Крыму потерпел крушение военный вертолёт

В Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма потерпел крушение военный вертолёт Ми-28. Оба управлявших им лётчика погибли. На земле жертв и разрушений нет.

Минобороны России подтвердило факт крушения и гибели пилотов. В ведомстве уточнили, что вертолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. Предварительная причина аварии - отказ техники.

К месту аварии направлена комиссия главного командования воздушно-космическими силами для выяснения причин и обстоятельств происшествия, добавили в Минобороны.