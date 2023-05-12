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В аннексированном Крыму потерпел крушение военный вертолёт

Крушение Ми-28 под Рязанью, 2015 год

В Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма потерпел крушение военный вертолёт Ми-28. Оба управлявших им лётчика погибли. На земле жертв и разрушений нет.

Минобороны России подтвердило факт крушения и гибели пилотов. В ведомстве уточнили, что вертолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. Предварительная причина аварии - отказ техники.

К месту аварии направлена комиссия главного командования воздушно-космическими силами для выяснения причин и обстоятельств происшествия, добавили в Минобороны.

  • В последнее время в России произошло несколько катастроф военной авиатехники, в том числе с жертвами среди мирных жителей. 26 апреля в Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, лётчики успели катапультироваться. 23 февраля в Белгородской области потерпел крушение Су-25, пилот погиб.
  • В прошлом году при падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.

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