На российского актёра Канахина завели дело о госизмене и терроризме

В военный суд в Москве поступило уголовное дело против российского актёра Кирилла Канахина по статьям о госизмене и терроризме. Внимание на это обратил "Коммерсантъ".

По версии следствия, после начала российского вторжения в Украину Канахин вступил в "Русский добровольческий корпус" (РДК), воюющий на стороне Украины. В составе корпуса Канахин "воевал против российских войск на херсонском направлении, а затем участвовал в нападении на приграничный район Брянской области" в марте 2023 года. Утверждается, что Канахина опознали по фото и видео.

В марте 2023 года Канахина, который ранее снимался в "Глухаре", "Участковом" и "Чужих крыльях", объявили в федеральный розыск в России, а в апреле – заочно арестовали. Ему грозит пожизненный срок.

В ноябре 2023 года такое наказание заочно получил командир РДК Денис Капустин. Военный суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки. Оба бойца внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.