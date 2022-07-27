Черёмушкинский суд Москвы зарегистрировал протокол о дискредитации российской армии в отношении шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа. О деле рассказал в телеграм-канале правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьёва.

Что стало поводом для протокола — неизвестно. Обычно по этой статье штрафуются за сообщения о войне России с Украиной. Сам Доброхотов находится за границей. Он прокомментировал административное дело в твиттере. "Эта армия с землей равняет целые кварталы мирных жителей и главнокомандующий у нее - психопат, грозящий ядерной войной, а репутация у нее значит плохая из-за Романа Доброхотова?" — написал журналист.

Ранее министерство юстиции внесло в его реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы: он скрылся в Украине после того как у него прошёл обыск по другому уголовному делу, о клевете.

The Insider так же признано властями СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией, сотрудничество с ней по российским законам может стать поводом для уголовного преследования. 27 июля Мосгорсуд оставил в силе штраф в 500 000 рублей редакции за нарушение законодательства об иноагентах.