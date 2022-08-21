Начальник СБУ Кировоградской области Украины найден мёртвым

В городе Кропивницкий нашли мёртвым начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Источник издания рассказал, что тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа. Газета "Обозреватель" пишет, что чиновника нашла его супруга.
В пресс-службе СБУ заявили, что изучают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, Наконечный мог покончить с собой – застрелиться из наградного пистолета.
- Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До этого служил в контрразведке и работал в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Киевского управления СБУ.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Одной из причин, по словам Зеленского, стали сотни уголовных дел по статьям о госизменах против сотрудников правоохранительных органов.
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