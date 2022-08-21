Начальник СБУ Кировоградской области Украины найден мёртвым

В городе Кропивницкий нашли мёртвым начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник издания рассказал, что тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа. Газета "Обозреватель" пишет, что чиновника нашла его супруга.

В пресс-службе СБУ заявили, что изучают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, Наконечный мог покончить с собой – застрелиться из наградного пистолета.