НАСА объявило имена четверых астронавтов для миссии к Луне

Американское космическое агентство НАСА объявило имена четверых астронавтов, которые войдут в состав миссии "Артемида 2". Она отправится к Луне в следующем году.

В состав миссии вошли американцы Кристина Кук, Виктор Гловер, Рейд Уайзмен и канадец Джереми Хансен.

Астронавты станут первыми людьми, совершившими полет вблизи Луны за более чем 50 лет. Они также будут первыми совершившими полёт на борту ракеты нового поколения и космической капсулы "Орион". Экипаж не приземлится на Луну, а совершит облет спутника Земли, проверяя работоспособность "Ориона".

Сообщение НАСА приветствовал президент Соединённых Штатов Джо Байден. По его словам, отправка астронавтов к Луне вдохновит следующее поколение исследователей космоса.

Если миссия "Артемида 2" будет успешной, то США отправят экипаж на Луну в 2025 году. В этом случае Кристина Кук станет первой женщиной, побывавшей на поверхности спутника Земли.