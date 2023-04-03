НАСА объявило имена четверых астронавтов для миссии к Луне

Американское космическое агентство НАСА объявило имена четверых астронавтов, которые войдут в состав миссии "Артемида 2". Она отправится к Луне в следующем году.
В состав миссии вошли американцы Кристина Кук, Виктор Гловер, Рейд Уайзмен и канадец Джереми Хансен.
Астронавты станут первыми людьми, совершившими полет вблизи Луны за более чем 50 лет. Они также будут первыми совершившими полёт на борту ракеты нового поколения и космической капсулы "Орион". Экипаж не приземлится на Луну, а совершит облет спутника Земли, проверяя работоспособность "Ориона".
Сообщение НАСА приветствовал президент Соединённых Штатов Джо Байден. По его словам, отправка астронавтов к Луне вдохновит следующее поколение исследователей космоса.
Если миссия "Артемида 2" будет успешной, то США отправят экипаж на Луну в 2025 году. В этом случае Кристина Кук станет первой женщиной, побывавшей на поверхности спутника Земли.
- В конце прошлого года Луну облетел новый космический корабль НАСА, без астронавтов.
- В 2030-х годах отправку первых обитаемых полётов на Луну планирует Китай. В американском космическом агентстве ранее высказывали опасения, что Пекин может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. В КНР эти сообщения отвергли.
- Амбициозную программу Луны ранее анонсировала Россия. Бывший президент "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облёт спутника к 2024 году, а высадку первых космонавтов на неё – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах "Роскосмоса" на год, а облёта – сразу на четыре года, но и эти сроки эксперты считают нереалистичными.
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