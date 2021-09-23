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"Роскосмос" объявил тендер на подготовку полётов на Луну

Государственная корпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полётов на Луну.

За 1,7 миллиарда рублей подрядчик должен будет разработать требования к ракетам, кораблям, скафандру, луноходу, отмечает РБК. Кроме того, в материалах на портале госзакупок речь идёт о проекте Российской орбитальной служебной станции, которая придёт на смену МКС.

Научно-исследовательская работа должна начаться после января будущего года и завершиться в ноябре 2025-го.

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что российская сторона возобновляет исследование Луны. В частности, он рассказал о планируемом запуске автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный, который должен состояться в мае 2022-го года. В конце декабря Рогозин рассказывал, что "Роскосмос" отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028-м году, а первую российскую пилотируемую экспедицию на её поверхность – к 2030-му.

Про собственную российскую орбитальную станцию Дмитрий Рогозин говорил, что она должна кардинально отличаться от всего созданного прежде и обеспечить России полный контроль над космическим пространством.

Не позднее 2030-го года человека на Луну планирует отправить Китай, к 2023-му это собирались сделать Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе.

В феврале нынешнего года Дмитрий Рогозин разместил пост в телеграм-канале, где написал, что "ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда". "У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", - " target="_blank">отмечал глава "Роскосмоса".

В январе 2019-го года в адрес "Роскосмоса" и Рогозина прозвучала резкая критика со стороны тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Он призвал корпорацию "заканчивать с прожектёрством", подчеркнув, что оно "бросается в глаза". "Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать ", – приводило слова политика ТАСС. Медведев также отмечал, что у "Роскосмоса" есть проблемы с эффективным использованием инвестиций, и указывал на перерасход средств и задержку строительства космодрома Восточный.

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