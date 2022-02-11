НАТО расширит боевые группы в Восточной Европе

НАТО расширит число своих воинских контингентов в Европе – преимущественно в Болгарии, Словакии и Румынии. Меры приняты из-за возможного нападения России на Украину. Об этом пишет германское агентство dpa.

Ранее боевые группы военного союза базировались лишь в Польше и странах Балтии. Решение об увеличении численности солдат может быть принято уже на следующей неделе. Кроме того, по данным dpa, НАТО может пересмотреть своё присутствие и в других странах Европы.

В пятницу, 11 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внепланово посетил военную базу в Румынии. Ранее туда были переброшены из Германии тысяча американских военнослужащих. В своём выступлении на базе Столтенберг заявил, что присутствие военных США свидетельствует о приверженности Вашингтона безопасности Европы.

Глава НАТО выразил обеспокоенность вероятным вторжением России на украинскую территорию и сказал, что союз рассмотрит долгосрочное присутствие своего контингента в Юго-Восточной Европе. Окончательное решение об этом будет принято весной. Действия НАТО по укреплению восточного фланга, по словам Столтенберга, носят оборонительный характер.