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НАТО расширит боевые группы в Восточной Европе

Президент Румынии Клаус Йоханнис и глава НАТО Йенс Столтенберг на военной базе, 11 февраля 2022 года

НАТО расширит число своих воинских контингентов в Европе – преимущественно в Болгарии, Словакии и Румынии. Меры приняты из-за возможного нападения России на Украину. Об этом пишет германское агентство dpa.

Ранее боевые группы военного союза базировались лишь в Польше и странах Балтии. Решение об увеличении численности солдат может быть принято уже на следующей неделе. Кроме того, по данным dpa, НАТО может пересмотреть своё присутствие и в других странах Европы.

В пятницу, 11 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внепланово посетил военную базу в Румынии. Ранее туда были переброшены из Германии тысяча американских военнослужащих. В своём выступлении на базе Столтенберг заявил, что присутствие военных США свидетельствует о приверженности Вашингтона безопасности Европы.

Глава НАТО выразил обеспокоенность вероятным вторжением России на украинскую территорию и сказал, что союз рассмотрит долгосрочное присутствие своего контингента в Юго-Восточной Европе. Окончательное решение об этом будет принято весной. Действия НАТО по укреплению восточного фланга, по словам Столтенберга, носят оборонительный характер.

  • С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
  • Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.
  • Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
  • Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
  • Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия собирает ещё больше войск на границе с Украиной и вторжение может произойти в любое время, даже до окончания Олимпиады в Пекине.
  • В Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что на территорию Украины войска США отправлены не будут, а реакцией на возможное вторжение России станут санкции против Москвы и укрепление обороны союзников по НАТО.

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