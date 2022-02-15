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Навальный на суде заявил, что "не боится" и "будет продолжать бороться"

Навальный, его жена и адвокаты на суде

Оппозиционер Алексей Навальный на начавшемся в понедельник суде по новому уголовному делу против него заявил, что "будет продолжать бороться с властью" и не боится "ни ФСБ, ни химического оружия, ни Путина". Расшифровку его выступления публикует издание The Insider (внесено в реестр СМИ-"иноагентов").

Навальный также призвал всех поддерживать деятельность его соратников по признанному в России экстремистским и запрещённому Фонду борьбы с коррупцией, а самих соратников, многие из которых сейчас в эмиграции, призвал продолжать работу.

Выездное заседание Лефортовского суда Москвы проходит в исправительной колонии номер 2 в городе Покров Владимирской области, где Навальный отбывает срок по другому уголовному делу. Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика.

Дело об оскорблении судьи было возбуждено после рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Тогда во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более десяти замечаний.

На слушания пустили супругу оппозиционера Юлию Навальную, которая ранее потребовала этого публично. Суд проходит в актовом зале колонии. Для журналистов организовали трансляцию, причём техникой им пользоваться запретили, пускали только с блокнотом и ручкой.

На суде было зачитано обвинительное заключение, согласно которому Навальный и его объявленные в розыск соратники "под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность" и путём "обмана и злоупотребления доверием" собирали донаты, но распоряжались ими "в личных целях". В своём выступлении Навальный прокомментировал обвинение. Он сказал, что с 2011 года его структурам жертвовали деньги около 300 тысяч человек, из них только 4 человека написали заявления об ущербе на сумму более 2 млн рублей.

В числе тех, кого Следственный комитет признал потерпевшими, – разнорабочий Александр Кошелев, который якобы перевёл команде Навального более миллиона рублей; пенсионер из Ленинградской области Михаил Костенко, который, как утверждается, является тестем коллеги прокремлёвского блогера Ильи Ремесло; предприниматель Вячеслав Кузин, который, по его собственным словам, находится в данный момент под арестом, и предприниматель Александр Карнюхин, против которого ранее было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

Навальный и его соратники считают дело, по которому оппозиционеру грозит длительный срок, политически мотивированным.

В ходе заседания суд также отказал в ходатайствах защиты о возврате дела в прокуратуру, переносе процесса из колонии в здание суда, о том, чтобы Навального судили не в робе, а в гражданской одежде, и о допуске третьего адвоката, Владимира Воронина.

Следующее заседание назначено на 21 февраля, поскольку в ближайшие дни у Навального в колонии назначено длительное свидание с его женой.

  • Год назад оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев лечился и проходил реабилитацию после отравления в России, как утверждается, боевым химическим веществом из группы "Новичок", в котором он обвиняет сотрудников ФСБ. С тех пор он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года.
  • С середины марта 2021 года Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по делу о мошенничестве. Он, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.
  • Согласно приговору политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.

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