Навальный в колонии получил уведомление о новом деле

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий девять лет в колонии, сообщил, что получил уведомление о новом уголовном деле.

По словам политика, его обвиняют в создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также призывам к несогласованным митингам. В соцсетях Навального отмечается, что по новому делу ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим.

Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. В начале прошлого года Навального отправили тужа отбывать срок по делу "Ив Роше".

Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора в том числе и потому, что настаивают, что в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.

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