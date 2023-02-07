Нефтегазовые доходы России в январе сократились на 46%

В январе доходы России от продажи нефти и газа сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин России.

По данным ведомства, нефтегазовые доходы в январе составили 426 миллиардов рублей. Падение Минфин связал со снижением цен на нефть российской марки Urals и сокращением экспорта газа.

В начале января агентство Bloomberg со ссылкой на профильное агентство сообщало, что нефть сорта Urals торгуется вполовину мировых цен – менее 38 долларов за баррель. Это даже ниже потолка цен в 60 долларов, который установили западные страны в декабре в ответ на вторжение России в Украину. Однако реальная цена, по которой Россия продаёт нефть, может быть выше.

По подсчётам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После своего вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа в ряд стран Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на снижение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".

Ненефтегазовые доходы России в январе составили 931 миллиард рублей, снизившись на 28% к январю 2022 года. Минфин отмечает, что произошло это "преимущественно за счёт сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль".

В то же время расходы бюджета в январе увеличились почти на 59% и достигли 3,1 триллиона рублей. В Минфине это связывают с оперативным заключением и авансированием контрактов.

Таким образом, дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей. Это рекорд с 1998 года, отмечает агентство Bloomberg. Всё идёт по плану, утверждает Минфин.

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