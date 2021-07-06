Непривитых сотрудников МГИМО отстранят от работы и лишат зарплаты

Руководство Московского государственного института международных отношений (МГИМО) обязало всех сотрудников, в том числе административно-хозяйственной и учебно-вспомогательной части, пройти вакцинацию от коронавируса.

Первую дозу прививки, если она двухкомпонентная, нужно получить до 15 июля, вторую – до 15 августа. Иначе руководство грозит сотрудникам не допустить их к работе и лишить заработной платы. Вчера аналогичные меры принял Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

Тем временем предприниматели просят Сергея Собянина на месяц сдвинуть сроки обязательной вакцинации сотрудников. В своем обращении к мэру столицы ассоциация “Русбренд” пишет о том, что запись на вакцинацию первым компонентом растянулась уже до конца августа, а “количество доступных вакцин заметно сокращается”. Это может привести к тому, что бизнесу придется платить штрафы от 50 тысяч до 1 млн рублей за невакцинированных сотрудников.

С проблемами при вакцинации столкнулись и ВИЧ-положительные люди. Фонд “СПИД.Центр” пожаловался министру здравоохранения Михаилу Мурашка, что из 700 пациентов, обратившихся в июне в Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 отказали в вакцинации из-за ВИЧ. Хотя этот диагноз не является противопоказанием для прививки от COVID-19.

"СПИД.Центр" просит Минздрав направить в больницы разъяснения о том, что отказывать ВИЧ-положительным людям в вакцинации недопустимо. В пресс-службе ведомства письмо от фонда ещё не получили, сообщают РБК.

Указ об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников из сфер торговли, услуг, общепита, общественного транспорта, образования и здравоохранения Сергей Собянин издал 16 июня. Согласно постановления, первый компонент вакцины сотрудники должны получить до 15 июля, второй – до 15 августа.

5 июля Сергей Собянин сообщил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привились три миллиона человек.