"Непривычное бесстрашие". Нижегородская судебная "аномалия"

В Нижегородской области апелляционный суд отменил административный штраф за "дискредитацию Вооруженных сил". Поводом для протокола на 18-летнего Михаила Герасимова стали его комментарии на ВК-странице государственного агентства РИА Новости. Защитник Герасимова настаивал на его полной невиновности в связи с психическим заболеванием – ранее против него уже было прекращено уголовное дело именно по этой причине. Однако апелляционная инстанция отменила решение районного суда о штрафе по чисто техническим основаниям.

Адвокаты, работающие на политических и антивоенных процессах, отмечают, что суды в Нижегородской области довольно часто выносят "щадящие" решения, не связанные с реальными сроками. Но оценки причин этой относительной мягкости разнятся.

У Михаила Герасимова – органическое расстройство личности, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В повседневном общении ментальные проблемы Михаила не проявляются, он четко формулирует мысли, а его "странностью" можно считать разве что непривычное для большинства россиян бесстрашие. Рассказывая о своем административном деле, он вновь повторяет тезисы, которые привлекли внимание Центра противодействия экстремизму регионального управления МВД:

Поддерживал украинское наступление

– В общем, поддерживал украинское наступление и передачу дальнобойных ракет. Считаю, что ракеты дальностью до 500 км способны решить проблемы Украины и освободить её территорию от оккупантов, – говорит Герасимов.

Ранее Михаила уже пытались осудить по уголовной статье о публичных призывах к терроризму, однако защите удалось доказать его невменяемость, и суд назначил ему принудительное лечение.

– Да, состою на учете в "психушке", – спокойно подтверждает Герасимов. – Меня там лечат амбулаторно: укольчик там один раз в месяц сделают, таблеточки дают принимать.

В административном процессе непопулярно доказывать невиновность человека

– Ранее другим судом Михаил был признан невменяемым, в связи с чем его виновность должна отсутствовать и в административном процессе, – считает адвокат Павел Турчин. – Но наши доводы районный суд не учел. Наверное, по той причине, что в административном процессе довольно непопулярно доказывать невиновность человека. Если в уголовном процессе психоневрологическая экспертиза у нас обязательна, то в административном – нет. И получается так, что судья, работающий преимущественно по административным делам, столкнулся с такой экспертизой в первый раз. Соответственно, не посчитал нужным ее назначить, провести, а руководствовался исключительно внутренним убеждением. Решил, что человек, ранее признанный невменяемым, каким-то образом излечился и теперь становится вменяемым!

Штраф в 30 тысяч рублей за "дискредитацию" был обжалован в областном суде, который встал на сторону осужденного, обнаружив в решении районного суда "существенные нарушения требований КоАП". Не касаясь доводов защиты о заболевании Герасимова, апелляционный суд указал на нарушение сроков давности. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода на одни сутки не уложился в 90-дневный срок вынесения решения, и это стало причиной отмены постановления.

Это сугубо техническое решение, и это хорошо

– Это сугубо техническое прекращение, и судья не вкладывает в него никакого своего мнения. Он действует сугубо по техническому регламенту, – комментирует Павел Турчин. – В данном случае это, конечно, позитивно, это хорошо – но хотелось бы, чтобы судьи всё-таки как-то анализировали дела, цеплялись за ошибки, которые мы находим, смотрели на несправедливость – и выносили какое-то сбалансированное решение, между моралью и законом.

В Нижегородской области, как и по всей России, с начала 2020-х годов суды вынесли немало политически мотивированных решений. Только по уголовным делам их было около десятка. Тем не менее, если сравнивать приговоры по тем же статьям в других регионах, можно заметить, что нижегородские судьи настроены скорее на компромиссные вердикты. В различных реестрах и списках судей, принимавших заведомо репрессивные решения, нет ни одного судьи из Нижегородской области. Это отмечают и нижегородские юристы и правозащитники.

Например, приговор нижегородскому активисту Михаилу Иосилевичу в мае 2022 года был мягче, чем прогнозировали даже оптимисты. Михаила обвиняли в сотрудничестве с нежелательной "Открытой Россией", угрозах свидетелю и сокрытии двойного гражданства. И по совокупности статей ему мог грозить немалый тюремный срок. В итоге он получил год и восемь месяцев колонии-поселения, а с учетом отбытого срока в СИЗО Иосилевич провел в колонии около полугода. Сейчас он эмигрировал в Израиль.

Осужденная по так называемому "санитарному делу" журналистка Наталья Резонтова приговорена к полутора годам ограничения свободы, хотя в Москве за политические митинги в период пандемии выносили и более жесткие наказания. Бывшего преподавателя вуза Ирину Седельникову по доносу студентов обвинили в "фейках об армии" – она вынуждена была признать свою вину, и суд ограничился условным наказанием. В других регионах обвиняемые по тем же статьям не шли на сделки с судом и получали до 8 с половиной лет реального срока.

Наконец, последнее антивоенное дело в регионе – приговор учителю Илье Мясковскому. Его судили по пяти эпизодам "дискредитации" Вооруженных сил. Своей вины он не признал, более того – старался придать своему делу максимальную публичность, несмотря на запрет пользоваться интернетом. Итог – 250 тысяч рублей штрафа вместо 3с половиной лет колонии, которые запрашивало обвинение.

Адвокат Мясковского Алексей Матасов (он также защищал Иосилевича) предполагает, что замена сроков на штрафы может иметь чисто финансовое объяснение:

Стоит задача пополнить казну

– Полагаю, что перед правоохранительными органами сейчас стоит задача пополнить казну. Поэтому они стараются назначить финансовое наказание, когда обстоятельства позволяют, – говорит он.



Другие опрошенные Радио Свобода правозащитники из Нижнего Новгорода предполагают, что причины "щадящих" приговоров могут быть сложнее:

Выносятся решения без карательного энтузиазма

– Да, можно назвать это каким-то компромиссом: выносятся решения с обвинительным уклоном, но без какого-то карательного энтузиазма, – говорит руководитель правозащитного проекта "Забрало" Андрей Валенков. – Вспоминаю случай моего коллеги Сергея Куликова, когда в перерыве очередного судебного заседания человек от полиции открытым текстом говорил ему и его подзащитной: "Ну, вы тоже меня поймите! Я всем этим занимаюсь не от души!" Вот и с судейским сообществом Нижегородской области есть такое же ощущение: все обвинительные решения выносятся "не от души"! Но мы не можем заглянуть в этот "черный ящик" и понять, откуда идут установки судьям, что там вообще происходит с механизмом принятия решений.

"Мы ничего не можем сделать!"

– Я думаю, что многие судьи, даже несогласные с тем, что происходит сейчас, с какими-то действиями – своими или своего руководства, а может, и руководства страны – они всё равно зажаты в рамки своих обязательств, – добавляет Павел Турчин. – И очень часто я вижу, что судьи просто разводят руками с таким немым посылом: "Ты же понимаешь, что мы ничего не можем сделать! Ничего – кроме как вынести вот такое решение!" Но несмотря на все рамки, многие судьи, по моему мнению, проявляют лояльность. Возможно, помогает какая-то "аура города", что ли… Может быть, это немного странно прозвучит, но Нижний Новгород всегда был городом российской интеллигенции, местом ее силы. Сюда всегда ссылали всех несогласных с властью, людей думающих, понимающих, что происходит в стране.

Впрочем, защитники призывают не переоценивать эту лояльность нижегородского правосудия: в любой момент и по любому делу вердикт суда может быть заметно жестче, если поступит соответствующее указание. Это касается и единичных случаев апелляций в пользу осужденных.

В общей массе эти пересмотры - случайности

– Процент позитивных пересмотров – мизерный, и в общей массе это, наверное, случайности. Даже тот судья, который вынес оправдательное решение при апелляции [по делу Михаила Герасимова], у него же есть много абсолютно других апелляционных решений. Даже в более резонансных делах с точки зрения несостыковок и полного безобразия, которое творилось в районном суде, на стадии апелляции судьи не входят в положение, не смотрят на законы, а руководствуются сугубо этой, видимо, "указивкой сверху", – считает Павел Турчин.

– Понятно, что по таким делам, как митинговые, о "дискредитации", о "фейках", по "санитарным делам" у судей есть четкая обвинительная установка. Решения все однотипные, сторона защиты ограничена в возможностях, отклоняются все ходатайства, – говорит руководитель "Забрала" Андрей Валенков.

Несмотря на призрачность оправдательных приговоров, адвокат Алексей Матасов, исходя из собственного опыта, призывает всё же не приуменьшать роль стороны защиты в политических и антивоенных процессах:

– Работа защитника в таких делах отличается умением не сдаваться. Не опускать руки – нужно сделать всё возможное. Качество защиты делает такие дела неприятными для обвинения, не позволяя превратить их в бесконечный поток. И нужно обязательно стараться облегчить последствия для подзащитного.