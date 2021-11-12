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Лицом к событию

"Он испугался, что основная цель – уничтожить его"

Владимир Путин в Бочаровом ручье в сентябре 2021

"Аэрофлот" - заложник путино-лукашенковской сцепки? Глобальный военный конфликт - каким образом он может возникнуть из ситуации с беженцами на польско-белорусской границе? И почему Путин запаниковал от появления кораблей ВМС США в Черном море? Объясняют министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, военный аналитик Павел Фельгенгауэр и белорусский политик Анатолий Лебедько. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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Накаляется ли военная обстановка вокруг России?
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Накаляется ли военная обстановка вокруг России?

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