"Никто не сможет в свое оправдание сказать: "Я не знал".

Бывший координатор штаба Навального в Перми (штабы Навального признаны российской властью экстремистскими ) Сергей Ухов пошел на выборы в гордуму этого города в составе оппозиционной коалиции "+1". Территориальная избирательная комиссия аннулировала выдвижение активиста в качестве кандидата в гордуму. Сергей Ухов оспаривает это решение, так как не сомневается, что жители выберут его, если у них будет такая возможность. Вот, что он рассказал Радио Свобода.

– Сергей, часть сторонников Навального после принятия "закона против ФБК" , запретившего участвовать в выборах людям, которые работали в организациях, признанных российской властью экстремистскими, перестала заниматься политикой, некоторые активисты эмигрировали. Вы приняли другое решение. Почему?

– Я не согласен с признанием штабов Навального экстремистскими организациями и с "законом против ФБК". Это неправосудное и неправомерное решение было принято для того, чтобы перед выборами уничтожить конкурентов, политическую силу, которая противопоставляет себя действующей власти. "Закон против ФБК" не соответствует Конституции – никакой экстремистской деятельностью мы не занимались. Я всегда говорил, что единственный нормальный и цивилизованный способ добиваться смены действующей власти – это выборы. Они созданы, чтобы разные политические силы могли выступать со своими программами и видением будущего страны, региона или города, и побеждать в честной конкурентной борьбе. Я давно, год назад, решил участвовать в выборах. В Пермском крае сейчас проходят выборы разных уровней. Средств у нас не очень много, поэтому я пошел на выборы в городскую думу вместе с другими независимыми кандидатами. Я шел по одному из округов, где я живу и где меня хорошо знают. Я выдвинулся, мне дали открыть счет, я начал собирать подписи и собрал нужное количество подписей. Но ТИК сняла меня с выборов на основании бумаги из Минюста, в которой говорилось, что я принимал участие в деятельности штабов Навального. Меня сняли большинством голосов, только один человек, член комиссии от КПРФ, был против. Мы предполагали, что такое случится, не зря же они принимали такие законы. Но, приняв закон, по которому они могут снять с выборов почти любого конкурента "Единой России", они даже не смогли этот закон соблюсти. Бумага из Минюста не говорит, что я не имею избирательных прав, и там нет данных, что решение Мосгорсуда о признании ФБК и штабов экстремистскими вступило в силу. И оно на самом деле в силу ещё не вступило. Я подал в суд, он, естественно, подтвердил решение ТИК об аннулировании моей кандидатуры. Сейчас я нахожусь в стадии апелляции. Я ничего противозаконного в своей жизни не делал и имею право участвовать в выборах в соответствии с Конституцией. Уверен, что меня отстранили от выборов, потому что люди выбрали бы меня, будь у них такая возможность.

Я ничего противозаконного в своей жизни не делал и имею право участвовать в выборах в соответствии с Конституцией

– Почему вы так думаете?

– Меня знают в городе как бывшего координатора штаба Навального в Перми. Прохожие часто подходят ко мне на улице и желают удачи. Но, в первую очередь, я избирался как житель моего округа, который не один год добивается благоустройства своего микрорайона. Для участия в этих выборах главными были мои дела на муниципальном уровне, не связанные со штабом. Последние дни я собираю подписи на улице за других кандидатов, и большое количество людей подходит к нам со словами: "Какие вы молодцы, что идете на выборы против “Единой России, что не боитесь". Мы идем с лозунгом: "Ваш голос против “Единой России”, и люди на это хорошо откликаются. По моим наблюдениям, единороссы, который идут на выборы, скрывают свою связь с этой партией. Некоторые прохожие так привыкли, что никого нет, кроме "Единой России", что не замечают слова "против" в листовках, которую мы раздаем, и кричат что-то вроде: "Раз вы за "Единую Россию", то тьфу на вас". Недавно прохожая решила, что мы за "Единую Россию", и порвала листовку. Когда мы объяснили ей, что мы – независимые кандидаты, она взяла новую листовку.

– Чем вы известны жителям вашего района, кроме поддержки Алексея Навального?

– В своем округе я добивался строительства детского сада, который, наконец, построили. Дефицит школ и детских садов – большая проблема нашего района. Людям сложно получить для своих детей место в детском саду, школы переполнены в два раза примерно. Здания многих школ и детских садов были построены в 50-е – 60-е годы и свой ресурс уже выработали. Другая проблема Перми – плохое состояние малых рек, которые делают облик нашего города уникальным. Многие малые реки замусорены, но администрация города их, как правило, не замечает. Мы стали очищать одну из малых рек, Данилиху, своими силами, начали благоустраивать территорию около этой реки, решили создать сквер, назвали его в честь братьев-меценатов Каменских, которые жили в Перми. Много лет мы добивались выделения денег из городского бюджета на благоустройство сквера Каменских, недавно его включили в программу "Пермь-300". В 2016 году правозащитная организация "Пермская гражданская палата", в которой я состоял, проводила большой общественный контроль работы микрофинансовых организаций, после этого мы подготовили поправки к законопроекту, ограничивающие деятельность микрофинансовых организаций, и представляли его в Совете Федерации. Часть из этих поправок приняли. Я был долгое время председателем группы общественного контроля при общественной палате Пермского края. Мы занимались улучшением бытовых условий в домах престарелых и ПНИ. Нам нередко удавалось добиться от администрации этих учреждений выполнения простых и привычных для нас, но важных для жителей ПНИ вещей. Благодаря нашей настойчивости на окнах в зданиях ПНИ появились шторы, в туалетах – перегородки, мы добились сокращения времени выполнения заказов для проживающих в ПНИ. Это было до того, как я присоединился к штабу Навального. Я вышел из группы общественного контроля, потому что утратил возможность действовать открыто и независимо, а общественная палата, по моему мнению, стала местом легализации всяких сомнительных инициатив власти. В штабе Навального мы делали расследование о недвижимости губернатора Пермского края Максима Решетникова, оно получило много просмотров и губернатору пришлось оправдываться. Мы, помимо организации антикоррупционных митингов, привлекали внимание к нашим местным проблемам. Например, к тому, что здание главной инфекционной больницы в Пермском крае было построено в 1911 году. Лишь недавно выбрали место для строительства нового здания больницы.

– Чем вы собирались заниматься в гордуме?

– Представлять интересы жителей города. В гордуме заседает огромное количество застройщиков, которые добиваются разрешения на строительство почти в любом месте, нарушая все возможные нормативы и генплан. Это очень страшно для города, и ситуацию нужно менять. Высотки строят в большом количестве, а детские сады и школы нет. Я шел в гордуму с идеей, что сначала – детские сады и школы, а потом - высотки. Я шел с намерением пересмотреть бюджет и тратить его не на аренду элитных автомобилей для чиновников и пропаганду, а на создание детских досуговых центров и ремонт школ. Я бы занялся благоустройством малых рек. Но, в первую очередь, я хочу привнести в гордуму дискуссию и открыть ее для жителей, чтобы они знали, что там творится.

В первую очередь, я хочу привнести в гордуму дискуссию и открыть ее для жителей, чтобы они знали, что там творится

– Кто состоит в коалиции независимых кандидатов на выборы в гордуму Перми "+1"?

– Журналист Оксана Асауленко, координатор "Диссернета" в Перми и корреспондент "Новой газеты" Александра Семенова, председатель ТСЖ Иван Федотовских, руководитель клиники неврологии Ольга Некрасова, координатор движения в защиту леса в Кировском районе Перми Юлия Мяленко, юрист Борис Хохлов, координатор сообщества "Велосипедизация Перми" Александр Синявский. Недавно к нам присоединилась Людмила Елтышева, председатель РОО "За права многодетных Пермского края". Эти кандидаты – профессионалы в разных сферах, готовые менять наш город к лучшему и победить “Единую Россию”. Мы объединились в команду, чтобы увеличить наши компетенции.

– Вы весной этого года выдвигали свою кандидатуру на должность главы Перми. Комиссия выбрала другого кандидата. Что вы делали бы на должности мэра, будь у вас такая возможность?

– У нас есть все нормативы и правила, какие услуги, как и в какой срок власть должна оказывать жителям. На муниципальном уровне власть не выполняет и половину из того, что должна. Например, декларируется, что пожилым людям надо обеспечить досуг, чтобы они в одиночестве не запирались в квартирах. Но в реальности это не выполняется. Декларируют, что школы должны работать в одну смену, но этого не происходит. Задача главы города – заставить администрацию выполнять нормативы, а не переделывать город под интересы застройщиков и влиятельных людей. На мой взгляд, мэр должен действовать максимально открыто и прозрачно. Я публично представил свою программу развития города на суд жителей, но комиссия выбрала другого кандидата. Я хочу работать для людей, но пока у меня впечатление, что для нашей власти люди это помеха.

– Почему вы несмотря на все трудности и ограничения продолжаете заниматься политикой?

– Потому что такой я, я ничего плохого не делаю, я делаю полезные вещи для себя, для страны и желаю ей только добра. Я вспоминаю историю, как я в старшем классе школы пришел в библиотеку своего родного города Александровск Пермского края, туда привезли впервые за долгое время новую книгу, сборник рассказов Варлама Шаламова. Я ее прочитал и спросил маму: “Вокруг вас такое происходило: людей сажали за собственное мнение и убивали, а вы это знали, но ничего не делали. Чему вы меня после этого можете учить” Мама ответила, что они ничего такого не видели: о репрессиях по телевизору не говорили. Если через десять лет ко мне подойдет мой сын и спросит меня, почему я ничего не делал, я не смогу ответить, что я не знал. Никто не сможет сейчас в свое оправдание сказать: "Я не знал".