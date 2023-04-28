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Нижегородский студент отсудил 100 тысяч рублей за незаконное задержание

Суд в Нижнем Новгороде присудил компенсацию в сумме 100 тысяч рублей студенту Артёму Лебедеву за незаконное уголовное преследование. В сентябре прошлого года Лебедев был задержан по обвинению в поджоге военкомата. Он провёл несколько дней в СИЗО. Позже Лебедева отпустили, поскольку доказательств его вины не было найдено.

21 сентября 2022 года, сразу после объявления мобилизации в России, в военкомате в Нижнем Новгороде произошёл пожар. Горело помещение медицинского кабинета. На месте происшествия обнаружили разбитое окно и осколки бутылки.

По подозрению в поджоге был задержан 19-летний студент Артём Лебедев. У него дома прошёл обыск, был изъят его компьютер. После нескольких дней в СИЗО Лебедева отпустили под подписку о невыезде. Однако следствию не удалось установить причастность Лебедева к поджогу, в результате с него были сняты обвинения.

В начале этого года Лебедев подал иск против Министерства финансов России. Он потребовал компенсации за понесённые моральные и физические страдания в размере 300 тысяч рублей. Лебедев утверждал, что, когда его подозревали в поджоге, он находился в тяжёлом психологическом состоянии, испытывал страх и растерянность. Кроме того, он заявил, что был нанесён ущерб его репутации, поскольку его имя как подозреваемого называлось открыто, и ситуация широко обсуждалась в местных СМИ и в соцсетях.

Представители Минфина и МВД иск не признали, заявив, что утверждениям о страданиях нет подтверждения. Тем не менее суд постановил, что органы власти должны выплатить Лебедеву компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

  • С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

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