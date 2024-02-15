Нижегородца отправили в СИЗО по делу об участии в штабе Навального

Бывшего члена нижегородского отделения партии "Яблоко" Михаила Шарыгина отправили в СИЗО на два месяца по делу об участии в экстремистской организации.

По версии следствия, Шарыгин якобы репостил сообщения штаба Навального и предлагал землякам вступить в него или поддержать. Следователи считают, что активист намеревался дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами в России. Делал он это, как утверждается, "по указанию руководства антироссийских центров из-за рубежа".

По данным телеграм-канала "Сота", Шарыгин не имел никакого отношения к структурам Навального, но в 2020 году баллотировался в городскую думу от "Яблока".

Шарыгина задержали 13 февраля. Сообщалось, что во время обысков у него изъяли символику Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.

В 2020 году Шарыгина штрафовали на 400 тысяч рублей по статье о призывах к терроризму из-за комментария с предложением "взорвать забор" вокруг незаконной стройки, из-за которого скорая не смогла проехать к пациенту. Тогда активист говорил, что, по мнению ФСБ, он "хронически страдает критикой власти".

Основанный оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией объявлен в России экстремистской организацией в июне 2021 года. Известны десятки случаев уголовного преследования за сотрудничество со структурами оппозиционера. Перевод даже незначительной суммы ФБК российские власти расценивают как финансирование экстремизма.

После признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями сотни сторонников оппозиционера покинули страну. Сам Алексей Навальный отбывает 19-летний срок в колонии по обвинению в экстремистской деятельности. Оппозиционер считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали его политзаключённым.

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