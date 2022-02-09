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Археология

Новое диссидентство. Эфир в 18:05

Кирилл Мартынов и Сергей Лукашевский – о гражданской этике в темные времена

По мере укрепления авторитарного режима в России растет цена протеста. Кто такие диссиденты в путинской России? Чем их опыт отличается от советского диссидентства 1960-80х? Каковы стратегии гражданского сопротивления в условиях репрессий?

Участвуют: Кирилл Мартынов, сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики «Новой газеты», и Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Эфир в 18:05.

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