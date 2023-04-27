Участнику забега с флагом Украины присудили компенсацию за задержание

Суд в Новосибирске признал незаконным задержание Андрея Корольчука, пробежавшегося с флагом Украины на футболке. Ему выплатят 15 тысяч компенсации морального вреда. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Корольчук надел футболку с украинским флагом на осенний Фестиваль бега в Новосибирске из чувства солидарности с родными, живущими в Украине. Он говорил, что после начала полномасштабной войны "был как в анабиозе".

После забега Корольчуку сообщили, что его ищет полиция. Он сам пришёл в отдел полиции в Бердске, откуда его доставили в Центральный отдел полиции в Новосибирске. Там сотрудник центра МВД по борьбе с экстремизмом спрашивал Корольчука об отношении к войне в Украине и просил показать татуировки (их не оказалось). На задержанного составили протокол по статье о дискредитации армии. Через два дня дело прекратили за отсутствием правонарушения.