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Участнику забега с флагом Украины присудили компенсацию за задержание

Украинский флаг в Киеве

Суд в Новосибирске признал незаконным задержание Андрея Корольчука, пробежавшегося с флагом Украины на футболке. Ему выплатят 15 тысяч компенсации морального вреда. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Корольчук надел футболку с украинским флагом на осенний Фестиваль бега в Новосибирске из чувства солидарности с родными, живущими в Украине. Он говорил, что после начала полномасштабной войны "был как в анабиозе".

После забега Корольчуку сообщили, что его ищет полиция. Он сам пришёл в отдел полиции в Бердске, откуда его доставили в Центральный отдел полиции в Новосибирске. Там сотрудник центра МВД по борьбе с экстремизмом спрашивал Корольчука об отношении к войне в Украине и просил показать татуировки (их не оказалось). На задержанного составили протокол по статье о дискредитации армии. Через два дня дело прекратили за отсутствием правонарушения.

  • Россияне выражают протест против российского вторжения в Украину в том числе вывешивая украинские флаги или надевая одежду в соответствующих цветах. Против них возбуждают дела по административной статье о дискредитации армии и штрафуют. Например, в апреле 2022 года москвича оштрафовали на десять тысяч рублей из-за сине-жёлтых кроссовок. Их назвали "средством политической агитации".
  • За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона".

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