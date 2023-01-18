Таганский районный суд Москвы оштрафовал редакционно-издательский дом "Новая газета" на 500 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии России". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом стало интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, опубликованное в декабре прошлого года в журнале "Новая рассказ-газета". Кордочкин является одним из авторов письма священнослужителей против военных действий в Украине.

В сентябре прошлого года суд оштрафовал издание по статье о дискредитации армии на 400 тысяч рублей. Поводом стали несколько публикаций, которые вошли в первый выпуск журнала "Новая рассказ-газета". Заместитель главреда издания Сергей Соколов утверждал, что в самих текстах о вооруженных силах и каком-либо их применении не говорилось ни слова.

28 марта 2022 года редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях – как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины". Это произошло после того, как редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора – это позволяет ведомству обратиться в суд с ходатайством об отзыве у "Новой газеты" лицензии СМИ. Впоследствии суды аннулировали лицензии СМИ у печатной и электронной версии "Новой газеты".

В апреле 2022 года журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа".

В июле 2022 года редакция "Новой газеты" запустила новый проект – журнал "Новая рассказ-газета", который выпускается в России на бумаге. Издание посвящено общественно-политическим темам.

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