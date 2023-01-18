Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Новую газету" оштрафовали по статье о "дискредитации армии"

Юрист "Новой газеты" Ярослав Кожеуров держит экземпляры журнала "Новая рассказ-газета" в здании суда, 6 сентября 2022 года

Таганский районный суд Москвы оштрафовал редакционно-издательский дом "Новая газета" на 500 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии России". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом стало интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, опубликованное в декабре прошлого года в журнале "Новая рассказ-газета". Кордочкин является одним из авторов письма священнослужителей против военных действий в Украине.

В сентябре прошлого года суд оштрафовал издание по статье о дискредитации армии на 400 тысяч рублей. Поводом стали несколько публикаций, которые вошли в первый выпуск журнала "Новая рассказ-газета". Заместитель главреда издания Сергей Соколов утверждал, что в самих текстах о вооруженных силах и каком-либо их применении не говорилось ни слова.

  • 28 марта 2022 года редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях – как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины". Это произошло после того, как редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора – это позволяет ведомству обратиться в суд с ходатайством об отзыве у "Новой газеты" лицензии СМИ. Впоследствии суды аннулировали лицензии СМИ у печатной и электронной версии "Новой газеты".
  • В апреле 2022 года журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа".
  • В июле 2022 года редакция "Новой газеты" запустила новый проект – журнал "Новая рассказ-газета", который выпускается в России на бумаге. Издание посвящено общественно-политическим темам.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG