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Новым британским премьером тори видят Джонсона, Сунака или Мордонт

Резиденция британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, 23 августа 2022 года

Сегодня в Великобритании начинается новая гонка за кресло премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Для выдвижения потенциальному кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее ста своих коллег – депутатов Палаты общин от Консервативной партии, которая имеет в парламенте большинство.

В нижней палате британского парламента сейчас 357 депутатов-тори, а значит, баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, который и станет премьер-министром, смогут максимум три кандидата. Пока никто не объявил о своём выдвижении, однако депутаты-консерваторы уже начали публично высказываться в поддержку потенциальных кандидатов.

Подсчёт их высказываний ведёт газета The Telegraph. По её последним данным, бывшего министра финансов Риши Сунака поддержали 48 депутатов, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – именно после него этот пост заняла Лиз Трасс – 37. В поддержку лидера Палаты общин Пенни Мордонт высказались 16 депутатов. Аналогичный подсчёт ведёт сайт Guido Fawkes.

Если к утру понедельника, 24 октября, сто голосов сумеет собрать лишь один кандидат – он безоговорочно станет новым премьер-министром Великобритании. Если же не менее ста голосов получат несколько претендентов – состоится второй тур. В таком случае за кандидатов смогут проголосовать онлайн все квалифицированные члены Консервативной партии, а окончательные результаты будут объявлены в пятницу, 28 октября.

Официально пока никто из консерваторов не объявлял о том, что будет бороться за лидерство. Джонсон летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. По оценкам букмекеров, сейчас он один из фаворитов, однако главным фаворитом считается Сунак.

  • Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании рекордные 45 дней.
  • В истории Великобритании женщины занимали пост премьер-министра лишь трижды. Ими были Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс.

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