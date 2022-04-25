В новом российском законопроекте об иностранных агентах, внесённом в Госдуму 25 апреля, появились основания для исключения граждан из реестра иноагентов. В том числе человек может сам подать заявление об исключении себя из реестра. Текст опубликован на сайте Госдумы.

Согласно предложенному документу, лицо, включённое в реестр иноагентов, может обратиться с требованием исключить себя из списка в министерство юстиции. Ведомство должно проверить, продолжают ли соблюдаться критерии, по которым человек признан агентом. Если критерии не соблюдаются год (например, он перестаёт получать зарплату или гранты), или если он вернул все деньги, за получение которых был признан агентом, его удаляют из списка.

Ранее утверждённого порядка исключения в законодательстве не существовало. В законопроекте не упоминается о людях в статусе сми-иностранного агента, однако из него следует, что они должны быть включены в общий реестр, а значит и исключаться из него на общих основаниях. В целом новый закон ужесточает многие правила для иностранных агентов или точнее определяет запреты для них.

В частности, в тексте говорится, что иностранным агентам запрещено осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних и производить для них информационную продукцию.

Кроме того, им предложено запретить инвестировать в предприятия, входящие в список стратегических в России. в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Законопроект также определяет отдельную категорию граждан, "аффилированных с иностранными агентами". Ими признаются люди, входившие в состав руководства или сотрудников НКО-иноагентов, получавших от них деньги на политическую работу. Из реестра "аффилированных лиц" предложено исключать через два года после того, как условия перестали соблюдаться.