Незаменимый LUCAS. Копия иранских дронов на вооружении США

В израильско-американской операции против Ирана Вооруженные силы США впервые применили БПЛА-камикадзе собственного производства под названием LUCAS Low-cost Unmanned Combat Attack System или "Недорогая беспилотная боевая ударная система" – копию иранских дронов "Шахед".

Эти дроны были запущены по целям на территории Ирана 28 февраля, в первый день американских ударов по Ирану. Спустя практически неделю адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США, уже охарактеризовал беспилотники LUCAS как "незаменимые" на поле боя.

В декабре эти дроны приняли на вооружение в созданной тогда же оперативной группе "Удар скорпиона", базирующейся на Ближнем Востоке и сформированной "для создания первой в истории армии США эскадрильи БПЛА-камикадзе". Группа, вооруженная беспилотниками LUCAS, должна "перевернуть правила игры против Ирана", рассказал тогда изданию War Zone неназванный американский чиновник.

"Стоимость одной платформы LUCAS составляет приблизительно 35 000 долларов, это недорогая, масштабируемая система, обеспечивающая передовые возможности за небольшую часть стоимости традиционных американских систем дальнего действия, способных достичь аналогичных результатов", – заявил War Zone в декабре представитель американского CENTCOM капитан ВМС Тим Хокинс.

Американские чиновники и военнослужащие не скрывают, что дрон-камикадзе LUCAS – практически полная копия иранского "Шахеда", созданная по принципу обратного проектирования, когда технологию разбирают, изучают и воссоздают.

Как США получили иранский беспилотник – неизвестно. Представитель США заявил изданию CNN, что Вооруженные силы США "еще пару лет назад захватили" иранский "Шахед". Каким образом это произошло и идет ли речь об одном из сбитых Украиной дронов этого типа, неизвестно.

"Захватили" и повторили. Как появился американский БПЛА-камикадзе

15 мая 2025 года Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на вооружении американских сил недорогие дроны за 35–40 тысяч долларов "в иранском стиле". Уже 6 июля американский президент подписал указ "Об обеспечении доминирования США в сфере военных беспилотников", в котором обозначалось, что Соединенным Штатам необходимо ускорить разработку беспилотных технологий и полностью интегрировать БПЛА в национальную систему воздушного пространства.

10 июля с поручением к высшему командованию американских сил и американским производителям обратился министр обороны США Пит Хегсет.

В своем письме он отметил, что план по развитию американских беспилотных систем будет состоять из трех направлений:

усиление американской промышленной базы по производству беспилотников – для этого будут одобрены закупки Вооруженными силами "сотен американских продуктов";

обеспечение технологического скачка – для этого американские подразделения будут оснащаться недорогими дронами, созданные американскими инженерами и специалистами по внедрению ИИ.

изменение тренировочного процесса – подготовка военнослужащих и военные учения должны проходить с применением дронов, поскольку "США будут тренироваться так, как планируют воевать".





Уже спустя неделю на мероприятии в Пентагоне был представлен дрон LUCAS, разработанный компанией SpektreWorks из Аризоны. На стенде у беспилотника был вывешен скриншот записи майского заявления Трампа о недорогих дронах.

Уже в декабре LUCAS встал на вооружение оперативной группы "Удар скорпиона", а спустя пару недель в формате испытаний был запущен в Персидском заливе с эсминца "Санта Барбара". По неподтвержденным данным, эти дроны могли быть использованы во время американской операции в Венесуэле, но независимого подтверждения этой информации нет.

О первом официальном применении БПЛА LUCAS американское командование сообщило 28 февраля, в первый день операции против Ирана. Беспилотники, вероятнее всего, запускались с земли и использовались для подавления иранской ПВО и нанесения ударов по иранской военной инфраструктуре.

Один из применяемых США дронов LUCAS 5 июля упал в Ираке – видео с ним опубликовали местные жители.

В опубликованном американским командованием графике различных ударных операций против Ирана написано, что массированный удар дронами LUCAS с разных направлений был произведен 8 марта. В сети, впрочем, пока опубликовано лишь одно видео применения американского беспилотника-камикадзе. Дата съемки неизвестна.

Официальные характеристики дрона не были опубликованы американским командованием. Впрочем, согласно публикации Forecast International, у LUCAS они заметно скромнее, чем у иранского аналога:

длина 3 метра против 3,5 в случае с иранским "Шахед-136";

размах крыльев – "более двух метров" против 2,5 метров у "Шахеда";

крейсерская скорость – 137 км/ч у американского дрона против 185 км/ч у иранского;

вес боевой части – 18 килограммов (вес боеголовки "Шахеда" – 50 кг, в российской версии встречаются боеголовки размером в 90 килограммов)

дальность полета: 1–2 тысячи километров (дальность полета "Шахеда" – 2 тысячи км).





Издание National Interest сходится с Forecast International в оценке размера боевой части, а также уточняет, что размах крыльев американского беспилотника составляет 2,43 метра, что сопоставимо с иранским дроном, при этом американский БПЛА весит на 120 килограммов меньше: 80 против 200. Издание также отмечает, что дальность полета "Лукаса" – всего 800 километров, а не одна–две тысячи.

Беспилотники работают в автономном режиме и могут атаковать цели "роем" для более эффективного подавления обороны противника, отмечает National Interest. Их возможно запускать со специальных "катапульт", автомобилей и кораблей.

В задней части беспилотника расположен терминал спутниковой связи Starlink или, наиболее вероятно, Starshield – более защищенная версия связи от той же компании SpaceX для государственных, военных и разведывательных структур США. Это обеспечивает фактическую невосприимчивость дронов к глушению большинством средств радиоэлектронной борьбы.

Сколько было произведено дронов LUCAS – неизвестно. Некоторые аналитики предполагают, что США планируют сделать 340 тысяч таких беспилотников в ближайшие два года, ссылаясь на распоряжение Хегсета, но этот план включает "производство малых БПЛА" для боевых подразделений, то есть речь, вероятно, идет исключительно или в большинстве случаев об FPV-дронах. К тому же цены на беспилотники из плана Хегсета не совпадают с ценами на LUCAS: с февраля по июль 2026 года американские компании должны будут произвести 30 тысяч дронов стоимостью в 5 тысяч долларов, и постепенно цена должна будет снизиться до 2,3 тысяч, в то время как официальная цена одного дрона LUCAS составляет 35 тысяч.

Дешево и точно, но не слишком разрушительно. Плюсы и минусы одноразовых дронов

Американский военный эксперт Майкл Кофман называет БПЛА-камикадзе более дешевой версией крылатых ракет. Он также отмечает, что для их запуска не требуются дорогостоящие пусковые установки, как в случае с ракетами: для запуска БПЛА-камикадзе достаточно недорогой рампы, установленной на земле или прикрепленной к автомобилю.

К тому же, отмечает Кофман, подобные системы легко не только масштабировать, но и модернизировать, адаптируя их к постоянно меняющемуся полю боя, что показала на практике война в Украине. Эксперт отмечает, что российская копия иранских "Шахедов" – "Герань" – сегодня технологически гораздо более сложна и продвинута, чем иранский оригинал.

Еще одним преимуществом Кофман называет высокую точность подобных дронов.

Среди недостатков этих боеприпасов эксперт выделяет низкую скорость, из-за чего их могут сбить с помощью большинства средств класса "земля–воздух" и "воздух–воздух", включая дроны-перехватчики. Крылатые ракеты дронами-перехватчиками сбить невозможно. Майкл Кофман также отмечает, что низкая скорость дронов не позволяет наносить неожиданные удары, например, по отдаленным военным аэродромам противника: во-первых, часть БПЛА-камикадзе будет сбита; во-вторых, авиация, являющаяся главной целью таких ударов, может покинуть место дислокации до прилета дронов. Он также отмечает, что пока возможность поражать движущиеся цели только внедряется Российская армия при помощи дронов-ретрансляторов и ранее при помощи терминалов cпутниковой связи Starlink смогла наладить управление своими дальнобойными дронами в режиме реального времени. в БПЛА-камикадзе.

"На данный момент такое применение было зафиксировано на расстоянии в несколько сотен километров. Благодаря автоматическому целеуказанию в будущем подобные беспилотники смогут поражать подвижные цели в глубине территории противника без участия оператора", – говорит Кофман.

Аналитик также выделяет довольно высокую заметность и восприимчивость к глушению, если речь идет об иранской версии дронов: российская армия значительно усовершенствовала свои "Герани": как с точки зрения обнаружения, покрывая БПЛА-камикадзе специальной поглощающей радиолокационный сигнал краской, так и с точки зрения глушения, в том числе благодаря использованию усовершенствованных CRPA-антенн "Умная" помехоустойчивая антенна, которая способна отделить нужный навигационный сигнал от помех. Чем больше у антенны элементов, тем лучше она способна определять источник сигнала. Количество элементов также влияет на то, сколько помех способна отсеять антенна. Если в стандартном иранском "Шахеде" используется антенна с четырьмя элементами, то в российских "Геранях" теперь применяются антенны с 16 элементами..

Майкл Кофман считает, что БПЛА-камикадзе не смогут полностью заменить классические средства поражения, но могут стать хорошим дополнением к ним, в частности, во время массированных комбинированных атак, когда большое количество дронов может перенасытить средства ПВО и тем самым помочь крылатым и баллистическим ракетам ударить по своим целям.

"Так делает российская армия: они могут использовать 500-600 дронов вместе с 20-40 крылатыми и 10-20 баллистическими ракетами. К тому же дроны запрограммированы так, чтобы прилететь к своей цели одновременно, но с разных направлений и под разной траекторией, что еще больше усложняет работу ПВО.

Большую роль играет массовость таких атак. В настоящее время, если показатель перехвата баллистических ракет составляет 60–70%, это означает, что несколько ракет всё же смогли прорваться и, возможно, поразить свои цели. Если же показатель перехвата беспилотников достигает 70% или выше, это всё равно означает, что сотня дронов могла преодолеть систему ПВО и найти свои цели. Да, они несут боеголовки меньшей мощности, но количество само по себе переходит в качество", – поясняет эксперт.

Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) также считают, что БПЛА-камикадзе могут стать лишь дополнение к классическим средствам поражения. Они отмечают, что дроны действительно обладают небольшой в сравнении с ракетами или бомбами боевой частью. В условиях подавления ПВО и господства в воздухе применение авиационных бомб часто удобнее, чем запуск беспилотников.

"Боевая часть крупнейших дронов-камикадзе обычно варьируется в пределах 50–100 килограммов, а бомбы весят обычно 250–500 килограммов и более. БПЛА-камикадзе вряд ли сможет уничтожить подземный бункер, бетонное здание, ДОТ Долговременную огневую точку или другое подобное прочное укрепление, в то время как бомба легко справляется с этой задачей", – поясняют в CIT.

Аналитики CIT также отмечают, что российская армия во время вторжения в Украину использует "Шахеды" для поражения широкого спектра целей, поскольку ей не удалось подавить украинскую систему ПВО, поэтому ее авиация может лишь приближаться к линии боевого взаимодействия, но, как правило, не пересекает ее.

Американская и израильская армии, в свою очередь, стремятся подавить системы ПВО противника, в чем могут помочь дроны-камикадзе, но после этого они переключаются на другие средства поражения. В CIT отмечают, что завоевание господства в воздухе является важной частью военной доктрины США, и это принципиально отличает войны с участием США от российско-украинской войны.

Аналитики также напоминают, что изначально БПЛА-камикадзе или барражирующие боеприпасы производились для "ослепления" ПВО, а именно для уничтожения радиолокационных систем, без которых пусковые установки становятся неэффективны.

"После этого в бой вступает авиация, которая бомбит пусковые установки, а уже потом самолеты спокойно летают и уничтожают другие цели. В каком-то смысле эта схема удобнее, чем просто посылать волны "Шахедов" или других БПЛА-камикадзе, потому что, если у вас ПВО не подавлена, она может эти волны "Шахедов" сбивать", – объясняют аналитики.

Круговорот дронов в природе. Кто первый занялся созданием БПЛА-камикадзе

Несмотря на то, что ряд стран занялся массовым созданием дешевых беспилотников-камикадзе гораздо раньше, чем США, именно Соединенные Штаты стоят за разработкой одного из прародителей сегодняшних "Шахедов", "Гераней" и "Лукасов".

Еще в 1980-х годах ФРГ и США начали разработку одноразового беспилотного летательного аппарата Dornier DAR, который должен был как уничтожать радарные установки, "ослепляя" сами средства ПВО, так и просто нагружать их, выполняя роль ложной цели.

Прототип беспилотника весил 110 кг и достигал максимальной скорости в 250 км/ч, а также мог находиться в воздухе до трех часов, то есть потенциально мог пролететь 600 километров, отмечает Defense Express. Однако после распада Советского союза и окончания "Холодной войны" проект закрылся.

По некоторым данным, технологии были проданы Израилю, но прямых подтверждений этой версии нет, хотя в конце 1990-х годов Израиль разработал свой барражирующий боеприпас "Гарпия", который визуально похож на немецкий БПЛА-камикадзе. Позднее Израиль разработал и более крупный дрон-камикадзе "Гароп".

Самыми известными дронами такого типа, впрочем, сегодня являются именно иранские "Шахеды". Прямых доказательств тому, что они были вдохновлены немецкими или израильскими одноразовыми дронами, нет (к тому же Иран и сам давно занимается разработкой БПЛА-камикадзе), но визуально иранский "Шахед" практически полностью идентичен с "Гарпиями" и Dornier DAR.

"Герань" – российская копия "Шахедов" – технологически более совершенная версия своих иранских предшественников. Российская армия не только усовершенствовала, но и масштабировала производство БПЛА-камикадзе, фактически изменив способ их применения: если изначально подобные боеприпасы создавались для подавления системы ПВО и последующего завоевания господства в воздухе, то Россия стала бить ими по складам, предприятиям, критической инфраструктуре Украины, а также по гражданскому населению.

Украина также активно применяет дальнобойные дроны–камикадзе, но по своей форме они отличаются от "Шахедов" и "Гераней". И хотя уменьшенная копия иранско-российского дрона была представлена в Украине еще более года назад, в массовое производство она, вероятнее всего, не пошла.

Не слишком ли поздно? США и опыт украинской войны

БПЛА-камикадзе применяются на войне в Украине уже несколько нет. Известно также, что разработкой собственных "шахедообразных" дронов уже несколько лет занимается Китай.

США же объявили о намерении вкладываться в разработку дешевых и массовых средств поражения только в прошлом году.

Аналитики Conflict Intelligence Team считают, что в американской армии пристально изучали опыт войны в Украине с самого ее начала, а дроны LUCAS были представлены еще летом прошлого года, поэтому нельзя говорить о том, что опыт российско-украинского конфликта остался без должного внимания. При этом аналитики добавляют, что ВПК невоюющих стран действительно модернизируются медленнее, чем в государствах, которые участвуют в вооруженных конфликтах.

"Армия – консервативная структура, но при этом понимание, что что какой-то опыт из украинской войны можно перенять, было уже довольно давно. С другой стороны, поставьте себя на место американских военных. Они понимают: далеко не факт, что следующая война США будет проходить так же, как проходит война между Россией и Украиной. Или поставьте себя на место чиновника, который занимается закупками для Вооруженных сил США. "Вроде бы ничего не сломано в системе, но давайте разберем все и построим заново по опыту войны в Украине!" Так, вероятно, никто не стал бы делать", – размышляют в CIT.

Майкл Кофман считает, что война на Ближнем Востоке показала недостаточную интеграцию опыта российско-украинской войны в американскую армию, несмотря на применение Соединенными Штатами дронов-камикадзе LUCAS или переброску на Ближний Восток испытанных в Украине дронов-перехватчиков.

"США нужно двигаться быстрее в этом направлении, поскольку большую часть американских потерь вызывают как раз недорогие средства, активно применяющиеся в войне в Украине уже долгое время, а эффективного решения против них американское командование пока не имеет, в результате чего мы теряем людей и дорогие радары из-за средств, которым уже научились эффективно противостоять. Тем более армия США имеет дело с наиболее примитивной версией этих средств".

Эпоха массовости. Движутся ли ведущие армии мира в сторону дешевых вооружений

Издание Financial Times отмечает, что США за первые недели войны в Иране израсходовали запасы критически важных вооружений, которые "накапливались годами", в том числе запасы крылатых ракет "Томагавк" стоимостью 3,6 млн ракет каждая. Так, только за первые 100 часов войны ВС США выпустили по Ирану 168 таких ракет, при этом за последние пять лет американская армия закупила всего 322 ракеты, включая 57 ракет, зарезервированных ВМС США на 2026 год.

США и страны Ближнего Востока во время войны с Ираном также столкнулись с нехваткой дорогостоящих ракет-перехватчиков для систем ПВО "Пэтриот". Собеседники Радио Свобода отмечали, что значительное расходование дорогостоящего оружия в краткосрочной перспективе не является проблемой, но в долгосрочной может может помешать устойчивости системы.

Ведущие армии мира, включая Соединенные Штаты, сейчас разрабатывают и применяют недорогие массовые дроны, но Майкл Кофман не считает, что США отходят от концепции дорогостоящего оружия в сторону недорогих и массовых средств, несмотря на те проблемы, с которыми они столкнулись в войне против Ирана. Сегодня, по словам эксперта, речь скорее идет о добавлении дешевых систем в уже имеющийся арсенал, но акцент все еще делается на качество, а не на количество.

Отвечая на вопрос о том, должно ли командование вооруженных сил США сделать больший упор на недорогие средства поражения, Майкл Кофман говорит, что любая армия должна соблюдать баланс между простыми дешевыми средствами, которые можно применять на поле боля в большом количестве и легко восполнить в случае истощения запасов, и дорогими высокотехнологичными системами, запасы которых, однако, не должны быть слишком малыми. Кофман отмечает, что существует и множество "промежуточных" – не слишком дорогих и не слишком дешевых – систем, которые не менее важны на поле боя.

По словам эксперта, огромную роль в вопросе стоимости вооружений играет наращивание производственных мощностей, поскольку при недостаточной развитости ВПК "любая технология будет дорогой".

Нельзя сказать, что на вооружении США нет недорогих и массовых систем. Помимо дронов LUCAS, у Соединенных Штатов числе есть большое количество высокоточных бомб SDB и комплектов наведения JDAM, которые превращают обычные авиабомбы в корректируемые, а также системы наведения APKWS для неуправляемых ракет Hydra.

При этом, замечает Майкл Кофман, БПЛА-камикадзе LUCAS обладают гораздо большей дальностью поражения 1–2 тысячи километров в случае с LUCAS против 12 километров в случае с APKWS и 80 километров в случае с JDAM, и именно таких недорогих дальнобойных средств у американской армии в большом объеме нет.

"Подобные ракеты и корректируемые авиабомбы не сравняются с ударными средствами, которые работают в радиусе нескольких тысяч километров. У США действительно есть много разного оружия, в том числе недорогого, но массовых дальнобойных средств поражения за небольшие деньги – нет".

В CIT отмечают, что дороговизна и ограниченность многих других американских систем могут объясняться в том числе стоимостью рабочей силы на Западе и стоимостью жизни западных солдат. К тому же, считают в команде, стоимость вооружения и его массовость не являются определяющими факторами для США, поскольку американские вооруженные силы уже долгое время не вели затяжных войн и не стремятся к ним.

При этом, отмечают аналитики, опыт Корейской и Вьетнамской войн показал, что большой военно-промышленный потенциал США позволяет в довольно короткие сроки развернуть крупное производство. В качестве примера команда CIT приводит крупный завод по производству артиллерийских боеприпасов, построенный в достаточно сжатые сроки в Техасе, когда Украина столкнулась с нехваткой снарядов.

"В случае необходимости Америка всегда может построить завод для производства тех или иных средств поражения: у нее есть деньги и технологии для этого", – говорят специалисты.

Майкл Кофман отмечает, что технология создания массовых высокоточных средств поражения ("mass precision") продолжает развиваться, и сегодня можно говорить о ее влиянии не только на тактическую, но и на оперативную обстановку на поле боя.

Он добавляет, что беспилотники сами по себе не определяют исход войны, но позволяет многим армиям проводить успешные дальнобойные ударные кампании и поражать военные объекты и критическую инфраструктуру противника на большом расстоянии, не имея при этом преимущества в воздухе или множества высокотехнологичных и дорогих средств поражения.

"Опыт украинской войны показал, что России не удалось завоевать господство в воздухе при помощи ударных дронов: на сегодняшний день не существует замены той огневой мощи и мобильности, которые обеспечивают Военно-воздушные силы. Тем не менее, беспилотники обеспечивают определенный уровень ударных возможностей, потенциал которых продолжает расти. Фактически российские войска могут проводить массированную масштабную кампанию, не имея способа использовать традиционную авиацию за линией фронта, потому что она будет сбита.

Украина также расширила применение ударных дронов одностороннего действия, и в последнее время довольно успешно наносит с помощью этих систем удары по российской ПВО. И речь идет не об отдельных ударах, а о десятках и сотнях пусков каждый день без традиционного превосходства в воздухе", – резюмирует эксперт.