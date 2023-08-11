Обеление на крови. Александра Вагнер – о лицемерии толстосумов

Как только после начала полномасштабной войны были введены санкции в отношении приближенных Путина, российские олигархи стали жаловаться на жизнь. Выступили в СМИ Петр Авен и Михаил Фридман: они рассказали, как им стало сложно оплачивать личные расходы из-за арестов счетов. Можно было бы с сочувствием отнестись к их трудностям с оплатой водителей и уборщиц, если бы эти слова не прозвучали после массовых убийств жителей Бучи и гибели мирных людей в Украине от российских ракет. Бывший министр внешних экономических связей России Авен публично не осуждал российскую агрессию. Более того, представители "Альфа-Групп" присутствовали как на первой встрече бизнесменов с Путиным в начале войны (Петр Авен), так и на второй (крупный акционер "Альфа-Групп" Герман Хан). При этом на второй встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, спустя год после начала войны, российский президент попросил бизнес о взносах в бюджет государства, а общую сумму огласил министр финансов Антон Силуанов.

представляешь себя британцем или израильтянином – и кажется, будто нет никакой связи с теми, кто убивает украинцев

Абрамович, Авен, Усманов, Фридман вместо того, чтобы сразу подумать о помощи украинцам, страдающим от боевых действий, озаботились, как бы побыстрее оспорить в суде санкции, и только, когда стало очевидно, что сделать это невозможно или очень сложно, стали предлагать (Фридман) часть своего состояния на послевоенное восстановление Украины. Власти Британии заявили после этого, что не поддерживают действия, направленные на уклонение от санкций, а украинские власти не согласились взять средства российского олигарха и ввели свои санкции, арестовав имеющие отношение к "Альфа-Групп" украинские активы.

А вот новости последних дней: в стремлении добиться того же – снятия финансовых ограничений – cооснователь "Яндекса" предприниматель Аркадий Волож спустя полтора года после начала войны вдруг прозрел и осудил агрессию. Перед этим он старательно искоренил упоминания о России на своем сайте и превратился в израильского предпринимателя с казахскими корнями. А ведь основанная им компания при помощи военной цензуры ежедневно дезинформировала россиян после начала полномасштабной войны. И очевидно, что о своем уходе из "Яндекса" Волож объявил из-за введенных против него санкций, а не из-за недовольства политикой Кремля.

Подобные метаморфозы происходят и с другими представителями российского истеблишмента. Бывший глава "Роснано" и специальный представитель Путина Анатолий Чубайс на сайте журнала "Вопросы экономики", для которой он написал статью о неплатежах в 1990-х, назван независимым исследователем из Великобритании (Глазго). Летом 2021 года Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система", принадлежащей Евгению Евтушенкову, и хотя после начала войны в Украине вышел из совета, он, вероятно, все еще является держателем акций "Системы", имеющей отношение к производству вооружений.

Это защитная функция психики: представляешь себя британцем или израильтянином – и кажется, будто нет никакой связи с теми, кто убивает украинцев. Она избавляет от необходимости думать о боли других, в том числе и соотечественников. Ведь помимо украинских беженцев, покинувших свои дома из-за боевых действий, есть сотни тысяч россиян, вынужденных из-за мобилизации или репрессий в стране, где они родились, искать защиты в Великобритании, Израиле или Италии, куда теперь закрыли доступ путинским олигархам.

Италия здесь упомянута неспроста. Многие российские чиновники и бизнесмены в прошлые годы инвестировали в итальянскую экономику, потому что там действовала программа Investor Visa for Italy по предоставлению вида на жительство: на днях ее закрыли для россиян и белорусов. Одним из таких активных инвесторов в прошлые годы был тоже оказавшийся под санкциями из-за войны Алишер Усманов. Он даже получил за свои подношения орден "За заслуги перед Итальянской Республикой", так как помог отреставрировать несколько объектов культурного наследия Италии. В интервью, которое он дал газете Corriere della Sera, Усманов пожаловался на то, что друзья так не поступают, имея в виду санкции, а также арест ряда его итальянских компаний и виллы на Сардинии.

Но в этом интервью нет слов о его ответственности за происходящее. Усманов мог сказать, отвечая на вопрос о собственных потерях от санкций: да, я утратил репутацию, но она ничто по сравнению с гибелью десятков тысяч людей, и мои потери – малая часть по сравнению с этим горем. Но об этом не говорит ни он, ни другие золотые винтики путинской системы.

В интервью Усманова снова звучали слова сожаления о неудобствах, причиненных ему лично: теперь невозможно жить за границей. С таким же равнодушием, как к гибели украинцев, и Усманов, и другие крупные предприниматели относятся к гибели граждан государства, которое давало и дает им возможность добиваться успеха. О том, что россияне отправляются на фронт из-за долгов, кредитов или просто потому, что не могут найти рабочее место с достойной оплатой труда, он молчит. Усманов не говорит о войне вслух, дескать, политика его не волнует, потому что сам он зарабатывает на ней деньги, продолжая быть тесно связанным с российской властью, с диктатором, от которого не раз получал награды. Он повторяет, что не имеет ни малейшего влияния на Путина и не может остановить войну. Но, в отличие от некоторых других российских олигархов, Усманов не потерял после начала войны, а приобрел. Его холдинг USM заработал 1,2 миллиарда долларов после начала войны даже вопреки международным санкциям. Происходит это потому, что предприятия принадлежащего ему "Металлоинвеста" – часть оборонно-промышленного комплекса СССР, процветавшего в годы холодной войны. На продукцию предприятий Усманова теперь вновь имеется повышенный спрос. Не забудем и о том, что Ирина Винер, будучи супругой Усманова, из года в год одобряла спущенные из Кремля репрессивные законы, как многолетний член высшего совета партии "Единая Россия".

попавшие в санкционные списки российские олигархи опосредованно принимают участие в войне

Лукавство Усманова заключается и в том, что он ожидает санкций для западных компаний, продающих в России не броню для танков, а шампуни и мыло, а еще в том, что намекает, будто иностранцы (в данном случае итальянцы) не знают Россию. Нет, они хорошо знают, как поступают с теми крупными предпринимателями, которые стремились к большей независимости от Кремля. Знают, что произошло со строптивым Ходорковским и другими сотрудниками созданной им компании.

О том, что попавшие в санкционные списки многих стран мира российские олигархи опосредованно принимают участие в войне, Радио Свобода уже рассказывало, а самое подробное расследование опубликовал "Проект". В статье "Пссы войны" журналисты проанализировали, какие российские компании принимают участие в создании и производстве вооружений, и пришли к выводу, что международные санкции введены справедливо. Санкции вводились не ради того, чтобы российские промышленники повлияли на Путина, а чтобы подчеркнуть их ответственность за убийство жителей Украины. Взять хотя бы часть расследования, посвященную истребителям "Су", которые практически сравняли с лицом земли Мариуполь и продолжают наносить удары по украинской территории: "Страхуют заводы, производящие "сушки" и вооружение для них, компания "Согаз" Ковальчука и "Альфастрахование" Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева, Петра Авена и Андрея Косогова. Связь обеспечивают компании "МТС" Евтушенкова и "Мегафон" Усманова. Программное обеспечение поставляет компания "Ланит" Филиппа Генса и "Лаборатория Касперского" Евгения Касперского".

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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