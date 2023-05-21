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Путин одобрил раздел "Яндекса" между консорциумом российских миллиардеров

Президент России Владимир Путин одобрил список покупателей российского интернет-гиганта "Яндекс" у текущих владельцев. Компанию поделят между миллиардерами Владимиром Потаниным, Алексеем Мордашовым, Вагитом Алекперовым и государственным банком ВТБ. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишут издания "Медуза" и The Bell.

По данным изданий, список потенциальных покупателей 17 мая представил президенту советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин. На следующей неделе состав участников консорциума, их доли и сумму сделки обсудит совет директоров "Яндекса" в Дубае. Затем покупку предстоит одобрить акционерам компании. По оценке The Bell, поисковик может быть продан максимум за 7,6 миллиарда долларов — до войны его цена достигала почти 30 миллиардов.

Продажа согласована с Путиным "в общих чертах", пишут журналисты. Предположительно, контрольный пакет российской части "Яндекса" будет поделён примерно поровну между всеми участниками. Трое собеседников, знакомых с деталями переговоров, допускают, что в состав акционеров ещё могут быть внесены изменения. Никто из упомянутых возможных участников сделки и пресс-секретарь Кремля на вопросы изданий содержательно не ответил.

  • До войны "Яндекс" через нидерландское юрлицо контролировал траст семьи сооснователя Аркадия Воложа и менеджмент компании. Миноритариями голландской компании являются крупные западные фонды, её акции обращались на американской бирже NASDAQ, но торги были заморожены. После полномасштабного вторжения России в Украину Волож попал под санкции Евросоюза, его траст передал право управления своим пакетом совету директоров компании.

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