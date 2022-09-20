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В Херсоне проведут референдум о вхождении в Россию. Дата неизвестна

В Херсонской области

Оккупационные власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по присоединению региона к России. Об этом заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. Дату голосования он не назвал.

Несколькими часами ранее с требованием немедленно провести референдум к нему обратился общественный совет оккупированной Херсонской области, созданный при участии России для подготовки референдума о присоединении региона к стране.

Как сообщается в документе, "обращение подготовлено на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей Херсонской области", цитирует его "Интерфакс".

Члены совета уверены, что "инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины". Они считают, что вхождение в состав России среди прочего обезопасит территорию области.

Также сообщается, что в Мелитополе начался съезд жителей Запорожской области по вопросу проведения регионального референдума о вхождении в состав России. Областной центр – город Запорожье – находится под контролем Украины, до начала войны в нём проживала почти половина жителей области.

Вчера, 19 сентября, с требованием немедленно провести референдум о вхождении в состав России выступили общественные палаты так называемых ДНР и ЛНР. Среди причин они также указали возможность обезопасить территории.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В начале марта российские войска оккупировали Херсонскую область. В регионе, наряду с Донецкой, Луганской и Запорожской областями, планируют провести референдум о присоединении их к России. Дата референдума неоднократно переносилась, последняя публично названная дата – 4 ноября. В конце августа Украина начала контрнаступление в Херсонской области.
  • Референдумы о присоединении регионов Украины к другим странам не предусмотрены украинским законодательством. Киев неоднократно заявлял, что не будет признавать итоги таких голосований.

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