Ведущих телеграм-каналов осудили на 8 лет за вымогательство у Канделаки

Трёх бывших администраторов телеграм-каналов Riddle и "Проект „СКАНЕР“" суд в Москве в понедельник приговорил к восьми годам лишения свободы каждого. Хамовнический суд признал Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владиславу Малушенко виновными в вымогательстве 470 тысяч рублей у телеведущей Тины Канделаки и её мужа, директора "Ростеха" по особым поручениям Василия Бровко. Им также назначен штраф по 500 тысяч рублей каждому, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что все трое в суде признали вину и извинились.

По версии следствия, администраторы телеграм-каналов опубликовали в них статьи о Бровко и Канделаки, "негативно освещающие их работу и личную жизнь", после чего потребовали деньги за удаление публикации. Все трое были арестованы в августе. Ранее сообщалось, что они работали в медиагруппе "Патриот", которая связана с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

В канале "Проект СКАНЕР" приблизительно с 200 тысячами подписчиков публиковались новости, критикующие власть, в том числе чиновников всех уровней и партию "Единая Россия". Во время протестов 2019 года в Москве канал выкладывал личные данные полицейских и росгвардейцев, замеченных при разгоне протестов. После начала войны в Украине в нём участилась критика министра обороны Сергея Шойгу. При этом автор оппозиционного телеграм-канала "Муниципальный сканер" Руслан Левиев утверждал, что "Проект СКАНЕР" является "спойлером" этого канала; канал Riddle, в свою очередь, похож по названию на другой критический к властям канал - Riddle Russia.

Массовое уголовное преследование создателей анонимных телеграм-каналов, как говорилось в расследовании "Медузы" и The Bell, началось летом 2022 года. Уголовные дела возбуждаются по инициативе "Ростеха" по обвинениям в вымогательстве. Представители корпорации, как утверждалось в расследовании, лично связываются с владельцами каналов, чтобы заключить сделку о "блоке на негатив" (деньги в обмен на отсутствие негативных публикаций об определенных лицах), а затем владельцев канала обвиняют в вымогательстве.

По обвинениям в вымогательстве у Бровко или у его начальника Сергея Чемезова были арестованы сразу несколько администраторов телеграм-каналов.

В августе были задержаны предполагаемые администраторы каналов "Финансовый караульный", "Адские бабки", "Е-магия" и других, в том числе бывшая журналисткв "Известий" Александра Баязитова. Она до сих пор находится в СИЗО.

В октябре прошлого года суд в Москве отправил в СИЗО коммерческого директора журналистки и медиаменеджера Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Под арестом, как утверждалось в расследовании "Проекта", чуть не оказалась и Собчак, которая конфликтовала с Тиной Канделаки. Однако, как утверждает "Проект", президент Владимир Путин не дал санкции не её арест.

В ноябре арестовали создателя телеграм-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина - по обвинению в вымогательстве у Василия Бровко.

В расследовании "Проекта" отмечалось, что Бровко мог быть инициатором уголовных дел против как минимум 13 человек. "Ростех" эту и другие публикации о связи Бровко с преследованием администраторов каналов не комментировал.