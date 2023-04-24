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Обвиняемый в серии отравлений в Москве получил 15 лет колонии

Мурат Сабанов в зале суда, Москва, 24 апреля 2023 года

Басманный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии Марата Сабанова по обвинению в отравлении и грабеже 30 жителей российской столицы.

В мае 2021 года тот же суд приговорил Сабанова к 16 годам колонии, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Сабанов частично признал свою вину.

О серии отравлений в Москве стало известно в 2019 году. По версии следователей, Сабанов в центре города знакомился с прохожими, которые употребляли алкоголь, входил к ним в доверие, а затем угощал их алкогольным напитком, в который заранее добавлял медикаменты. После этого он их избивал или грабил.

Издание "База" со ссылкой на мать осуждённого писало, что он служил срочную службу во внутренних войсках, учился в филиале Краснодарского университета МВД в Нальчике, а затем уехал в Москву. Там он пытался устроиться на работу в полиции, но якобы не смог этого сделать из-за отсутствия московской прописки.

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