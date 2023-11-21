Есть ли будущее у Организации Договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с США и Евросоюзом?
Собеседники Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, историк, директор Института мировой политики, и Рубен Меграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии "За Республику". Эфир в 20:30.
ОДКБ утрачивает позиции. Эфир в 20:30
Армения дистанцируется от "союзников". Обсуждают Евгений Магда и Рубен Меграбян
Есть ли будущее у Организации Договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с США и Евросоюзом?
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