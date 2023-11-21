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Дороги к свободе

ОДКБ утрачивает позиции. Эфир в 20:30

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19319407

Армения дистанцируется от "союзников". Обсуждают Евгений Магда и Рубен Меграбян

Есть ли будущее у Организации Договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с США и Евросоюзом?

Собеседники Виталия Портникова Евгений Магда, украинский политолог, историк, директор Института мировой политики, и Рубен Меграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии "За Республику". Эфир в 20:30.

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