ОДКБ утрачивает позиции. Эфир в 20:30

Есть ли будущее у Организации Договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с США и Евросоюзом?



Собеседники Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, историк, директор Института мировой политики, и Рубен Меграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии "За Республику". Эфир в 20:30.

