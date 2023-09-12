Армения между мирами. Эфир в 20:30

Приведет ли кризис в отношениях с Россией к смене Арменией внешнеполитического курса? Могут ли США выступить гарантом ее безопасности? Как в Кремле могут реагировать на выход Армении из-под влияния России?



Собеседники Виталия Портникова – Рубен Меграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии "За Республику", и Марат Акопян – украинский политический обозреватель, руководитель интернет-издания AnalitikaUA.net. Эфир в 20:30.