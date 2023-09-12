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Армения между мирами. Эфир в 20:30

Ереван, Армения

Рубен Меграбян и Марат Акопян о новом курсе Еревана

Приведет ли кризис в отношениях с Россией к смене Арменией внешнеполитического курса? Могут ли США выступить гарантом ее безопасности? Как в Кремле могут реагировать на выход Армении из-под влияния России?

Собеседники Виталия Портникова Рубен Меграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии "За Республику", и Марат Акопян – украинский политический обозреватель, руководитель интернет-издания AnalitikaUA.net. Эфир в 20:30.

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