Приведет ли кризис в отношениях с Россией к смене Арменией внешнеполитического курса? Могут ли США выступить гарантом ее безопасности? Как в Кремле могут реагировать на выход Армении из-под влияния России?
Собеседники Виталия Портникова – Рубен Меграбян, армянский политический эксперт, вице-председатель партии "За Республику", и Марат Акопян – украинский политический обозреватель, руководитель интернет-издания AnalitikaUA.net. Эфир в 20:30.
Армения между мирами. Эфир в 20:30
Рубен Меграбян и Марат Акопян о новом курсе Еревана
Приведет ли кризис в отношениях с Россией к смене Арменией внешнеполитического курса? Могут ли США выступить гарантом ее безопасности? Как в Кремле могут реагировать на выход Армении из-под влияния России?
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