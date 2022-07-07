Одному из старейших воров в законе России дали 8,5 лет колонии

Суд в Республике Адыгея приговорил вора в законе Владимира Волкова, известного в криминальной среде как Волчок, к восьми с половиной годам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Волков, которому 72 года, считается одним из старейших криминальных авторитетов в России, пишет Кавказ.Реалии. В воры в законе Волкова короновали в 1982 году, он более 38 лет руководил преступным сообществом на территории Кубани и Адыгеи.

Суд постановил, что Волков "организовывал сбор денежных средств и их траты на нужды лиц, осуществляющих преступную деятельность, участвовал в разрешении конфликтов в преступной среде и занимался покровительством". При аресте суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о передаче в бюджет государства одного миллиона долларов, которые могли принадлежать Волкову.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.