Одному из старейших воров в законе России дали 8,5 лет колонии

Суд в Республике Адыгея приговорил вора в законе Владимира Волкова, известного в криминальной среде как Волчок, к восьми с половиной годам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Волков, которому 72 года, считается одним из старейших криминальных авторитетов в России, пишет Кавказ.Реалии. В воры в законе Волкова короновали в 1982 году, он более 38 лет руководил преступным сообществом на территории Кубани и Адыгеи.
Суд постановил, что Волков "организовывал сбор денежных средств и их траты на нужды лиц, осуществляющих преступную деятельность, участвовал в разрешении конфликтов в преступной среде и занимался покровительством". При аресте суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о передаче в бюджет государства одного миллиона долларов, которые могли принадлежать Волкову.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
- Дело Волкова поступило в суд в июле 2021 года, после чего суд более 40 раз откладывал заседания по неизвестной причине.
- В 1982 году Владимир Волков был осуждён за вымогательство, в 1994 году – за хранение наркотиков, в 2019 году – за вымогательство, использование рабского труда и мошенничество. В 2012 году Волкова объявили в федеральный розыск по обвинению в создании преступного сообщества, в 2017 году его задержали в Краснодаре.
- Статья о ворах в законе была включена в Уголовный кодекс России в 2019 году. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.
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