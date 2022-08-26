"Она не любит жаловаться". Голодовка уральской журналистки

В пятницу начался седьмой день голодовки уральской журналистки Елены Шукаевой, которую она объявила после ареста на 14 суток за репосты ссылок на расследования Навального. Ранее Шукаева была признана виновной в неоднократной дискредитации Вооруженных сил России. Суд назначил ей пять штрафов по 40 тыс. рублей каждый. Телеграм-канал "Росштраф" объявил сбор средств, и в понедельник за 3, 5 часа россияне собрали 200 тысяч рублей для журналистки.

Елена Шукаева сотрудничала с русской службой Радио Свобода, а ранее с "Новой газетой" и YouТube-каналом "Вот так", она является активисткой общества "Мемориал". Шукаеву задержали в зале суда, когда пыталась опротестовать штрафы, и отправили под арест за пропаганду или публичную демонстрацию символики экстремистских организаций. Поводом стали посты Шукаевой в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального.

Арест Шукаевой осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Криминализация правды российскими властями не заставит нас прекратить предоставлять нашей аудитории честные и сбалансированные новости, которые являются альтернативой кремлёвской лжи и манипуляциям", – сказал он. Несколько журналистов, сотрудничающих с русской службой Радио Свобода (в частности, Андрей Новашов и Светлана Прокопьева) в этом году уже подвергались судебным преследованиям по тем же статьям, по которым наказана Шукаева.

20 августа Елена Шукаева в СИЗО объявила голодовку в знак протеста против своего ареста, который она считает незаконным. О ее состоянии радио Свобода рассказала ее сестра:

Она знает, что ей собрали деньги на штраф, и очень всем признательна

– Я видела ее пару дней назад, мы каждый день говорим по телефону. Чувствует она себя прекрасно, делает зарядку. Она знает, что ей собрали деньги на штраф, и очень всем за это признательна. В спецприемнике Лена занимается саморазвитием – читает книгу по фотографии, начала изучать французский, в планах восстановить немецкий, который в школе изучала, лепит котов из пластилина и рисует, начала изучать академический рисунок. Также Лена решает шахматные задачки.



–​ Есть ли у Елены какие-то жалобы на условия содержания под стражей?

Чувствует себя, как в зоопарке

– Серьезных жалоб никаких не было. Она только упомянула, что там нет водопроводной трубы с краном горячей воды. Она вообще не любит жаловаться. Она просила передать, что чувствует себя, как в зоопарке, потому что сидеть трудно все время, и она начинает ходить по камере туда-сюда под видеонаблюдением. Это как шоу за стеклом.

–​ Как вы относитесь к голодовке вашей сестры? Пытались ли отговорить ее?

– Конечно, я очень за нее переживаю. Я хотела ее отговорить, но эта тема была закрыта сразу же. Я с уважением отношусь к ее решению. Это ее выбор. Лена – очень порядочный и отзывчивый человек. Мы не во всем с ней иногда сходимся во взглядах, но у нас в семье принято друг друга поддерживать и любить, несмотря ни на что, - рассказала сестра Елены Шукаевой Надежда.



О том, в каких условиях находится Елена и как себя чувствует, радио Свобода рассказала побывавшая у нее член ОНК Екатеринбурга Ольга Иванцова:

Спецприемник находится на последнем этаже, и у него протекает крыша

– Лена выглядит нормально. Сидит она одна в четырехместной камере. Ее водят на прогулки. Жалобы на условия содержания у нас стандартные – то, что не совпадает с нормативными актами. Там, грубо говоря, зимой холодно, летом жарко, тут свет светит плохо, тут светит ярко. Радио находится в решеточке над дверями. У Лены его два дня назад воткнули, но не подключили, и оно хотя бы молчит. Обычно оно поет то, что хотят сотрудники, и от этого за день с ума можно сойти. В камере нет принудительной вентиляции. В апреле они воткнули, по их словам, кнопки вызова сотрудника, но на момент нашего прихода они не работали. Говорят, месяц назад была гроза, молния ударила, у них отключился домофон и эти кнопки тоже. Они сейчас делают косметический ремонт потолка в коридоре. Дело в том, что этот спецприемник находится на последнем этаже, и у него протекает крыша. Сейчас у нас сухая погода – все подсохло, все хорошо. Пойдут дожди, и в коридоре будет литься вода с потолка, точно так же, когда снег тает и так далее. В этом спецприемнике жуткая сырость. Это спецприемник УМВД по городу Екатеринбургу для отбывания административного ареста.

–​ Какая у Елены голодовка и как к ней относятся в спецприемнике?

Лене не устраивают пытку едой

– Она пьет воду, чай. Когда кто-то из мужчин объявлял голодовку, они просто приносили обеды, завтраки, ужины и оставляли в камере. Придешь, человек голодает, а у него стоит куча тарелок с пищей. В том году, я помню, кто-то просто в унитаз выкидывал все это, у кого-то пища стоит и плесневеет, пока сотрудники не унесут обратно. Лене, как она сказала, они просто предлагают, но не устраивают пытку едой голодающему человеку.



–​ Ее не пытаются насильно кормить?



– Нет. Были случаи, когда человек месяц голодает, приходит фельдшер померять давление. Лицензированного медпункта там нет, а фельдшеры есть. Если будут видеть, что человеку совсем плохо, они отправят в больницу.



–​ Медицинские работники следят за состоянием Елены?

В спецприемнике не проводят тестирования на короновирус

– К ней приходит фельдшер. В спецприемник сейчас привезли задержанного с коронавирусом. Его поселили отдельно. Но проблема в том, что в другой камере начали проявляться такие же симптомы. Они же не проводят никакого тестирования. Доходило до того, что у них повально болели все – и сотрудники, и их семьи, был карантин, спецприемник даже не работал. Тем не менее, тестов они не делают. Если человек жалуется на какие-то симптомы – ему дают парацетамол и все.



–​ Как относятся к Елене?

Они закрасили темно-серой краской плесень в оконных проемах - типа ничего не видно

– Жалоб на тему, что сотрудники нарушают чьи то права, у нас нет. Надо сказать, там уже длительные годы сидят политические, которые начинают отстаивать свои права, они их выучили. Отношение у них нормальное. Я не скажу, что они всех пытают. Проблема в самом состоянии этого спецприемника. Сейчас тепло, окна все открыты. А весной новые пластиковые окна вываливаются, не держатся, везде дует. Когда похолодает, там станет очень плохо находиться. Они закрасили темно-серой краской плесень в оконных проемах - типа ничего не видно. Ни вентиляции нет, ничего. Там надо делать капитальный ремонт, но, к сожалению, ничего они там не делают, – рассказала член ОНК Екатеринбурга Ольга Иванцова.