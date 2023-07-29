Онлайн-марафон солидарности с белорусскими политзаключёнными

В субботу проходит белорусский марафон солидарности с политзаключёнными. Мероприятие под названием "Нам не всё равно!" проходит в ютьюбе. Все собранные во время акции деньги пойдут на помощь политзаключённых и их семей.

В организации и проведении 12-часового марафона участвуют более 20 СМИ, среди которых – Белорусская служба Радио Свобода. На мероприятии её представляет бывший политзаключённый и журналист Олег Груздилович.

Среди гостей онлайн-марафона – бывшие политзаключенные, журналисты, музыканты, писатели, спортсмены.

По последним данным, за несколько часов акции удалось собрать 150 тысяч евро. Сбор средств закончится вечером в воскресенье, 30 июля.

За прозрачностью распределения пожертвований, собранных на единый счет, будет следить специально созданный наблюдательный совет, в который войдут представители СМИ – организаторы марафона.

Организаторы призывали всех зрителей марафона, находящихся в Республике Беларусь, позаботиться о своей безопасности – не делать ретвиты, лайки и комментарии к трансляции со своих личных аккаунтов, жертвовать деньги только через карты и счета друзей и родственников, проживающих за границей.

По данным белорусских правозащитников, политзаключёнными в стране признаны почти полторы тысячи человек.

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