В ООН призвали освободить россиян, протестовавших против мобилизации

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду выступило с заявлением, осуждающим аресты российскими правоохранительными органами граждан, протестовавших против частичной мобилизации.

Представитель Верховного комиссара Равина Шамдасани подчеркнула, что преследования исключительно за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнений недопустимы, и призвала немедленно освободить всех задержанных. В заявлении содержится также призыв к россиянам протестовать мирно и не прибегать к насилию.

По данным ОВД-Инфо, с 21 по 26 сентября 2022 было 2398 задержаний на акциях протеста против мобилизации в России. Речь идет как об одиночных акциях, так и о массовых протестах. Во время протестов юристы ОВД-Инфо отправили два отчета в ООН.

Среди прочего правозащитники сообщили о массовых задержаниях, насилии со стороны сотружников силовых структур при разгоне акций, недопуске адвокатов к задержанным, угрозах со стороны полицейских применить сексуальное насилие в отделах, арестах за мирную реализацию прав. Также юристы указали на случаи вручения повесток протестующим и на то, что власти используют призыв в армию как наказание за выражение политической позиции. Правозащитники также указали на то, что право отказаться от военной службы по основаниям совести должно соблюдаться властями.