Оппозиция Беларуси не исключает скорого начала в стране мобилизации

Власти Беларуси уже в ближайшее время могут начать мобилизацию для оказания военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.

В субботу публикуются цитаты из интервью Латушко медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам политика, для проведения мобилизации в Беларуси уже практически все готово.

Латушко, ссылаясь на источники в Минске, утверждает, что большую часть сотрудников органов внутренних дел заставили сдать паспорта, и подобная информация поступает из разных городов. "Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну", - пояснил оппозиционер. Кроме того, как отметил Павел Латушко, в Беларуси увеличивается численность российских военных и боевой техники, приводит слова политика "Немецкая волна".

В пятницу сообщалось о поездке белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко на полигон в Бресткой области, граничащей с Украиной. Он встретился с базирующимися там российскими военными. Сообщалось, что Лукашенко представили доклад о "завершении слаживания частей и соединений совместной группировки". В тот же день появилась информация о прибытии в Беларусь очередного эшелона с военной техникой для совместных с Россией армейских сил.

Британская газета The Guardian накануне со ссылкой на замруководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого привела оценку Киева, что в январе российские власти могут отдать приказ о мобилизации на войну ещё 500 тысяч человек. Скибицкий в интервью отметил, что эти силы станут частью российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.

За несколько дней до Нового года в украинском руководстве заявляли, что новый этап мобилизации в России может начаться в днр новогодних и рождественских праздников. В частности, об этом в видеообращении к россиянам говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отмечал, что, предположительно, спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы, а в России начнётся новая волна мобилизации на войну с Украиной, которая на этот раз затронет жителей крупных городов.

Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменён, и теоретически призыв может возобновиться в любой момент.

В связи с наращиванием совместной российско-белорусской группировки военные эксперты не исключают, что Москва может готовить второй этап вторжения в Украину - на этот раз при непосредственном участии белорусских соединений. Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в феврале прошлого года.

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