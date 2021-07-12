Опричники Путина. Кто войдет в казачьи подразделения Росгвардии

Владимир Путин поддержал создание "казачьих" подразделений в Росгвардии. "Этнические казаки воспринимают эту идею отрицательно. Это просто увеличение численности репрессивных органов, которых и так достаточно", – говорит потомственный казак Александр Дзиковицкий, глава "Всеказачьего общественного центра".

О поддержке президентом идеи включить казаков в состав Росгвардии 10 июля на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" в Нальчике сообщил бывший генеральный прокурор, а ныне полномочный представитель Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. В начале июля Чайка – потомственный казак и заместитель председателя Совета при президенте РФ по делам казачества – уже выдвигал идею официально сделать казаков частью российских силовых структур, предложив им службу по контракту.

Казачьи патрули на улицах некоторых российских городов, особенно на юге страны, давно стали привычными – как и участие казаков под прикрытием полиции в разгонах оппозиционных акций. Иногда, впрочем, казаки "охраняют порядок", руководствуясь известными лишь им самим принципами: 23 июня в Ставрополе они напали на спортивных велосипедистов, тренировавшихся в центре города, и отобрали у одного из них велосипед.

В других действиях "казачьих дружин" проще увидеть заказ, чем личную инициативу. В мае 2018 года казаки напали на участников акции "Он нам не царь", уcтроенной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Тогда журналисты выяснили, что пришедшие на Пушкинскую площадь казаки тренировались подавлять массовые беспорядки на деньги московской мэрии. Интересно, что правительство Москвы частично спонсировало и форум "Казачье единство-2021" в Кабардино-Балкарии, выделив его организаторам почти 5 миллионов рублей. Об этом говорится в приказе о предоставлении субсидии из московского бюджета, подписанном руководителем Департамента национальной политики и региональных связей Москвы Виталием Сучковым.

С точки зрения государства "казаками" в России могут считаться члены внесенных в специальный реестр казачьих обществ. Руководитель "Всеказачьего общественного центра" Александр Дзиковицкий говорит, что реестр был создан для раскола в казачьей среде и выделения из числа казаков тех, кто лоялен властям. Дзиковицкий считает, что "казаками" могут называться только "природные казаки", то есть те, кто имеет в своем роду кого-то из казаков. Большинство "реестровых" казаков он называет "опричниками": "Они просто занимаются реконструкцией, им просто интересно поносить форму, они получают за это какие-то преференции". По словам Дзиковицкого, многие потомственные казаки вступают в реестровые общества, но потом выходят из них, разочаровавшись.

Дзиковицкий не в восторге и от идеи включить казаков в состав Росгвардии:

"Мне много звонили сами казаки и спрашивали, что я думаю по этому поводу. Это просто усиление численности репрессивных органов, которых и так уже больше, чем численность армии. Вторая причина – желание сэкономить. Рядовые казаки получают деньги только в дружинах, в среднем по 25 тысяч. Их начальники, атаманы-чиновники, конечно будут с этого что-то иметь. Наконец, это политика "разделяй и властвуй": противопоставить казаков остальному населению. А обычный народ не понимает разницы между тем, что такое "казаки" и "так называемые казаки", и гребет всех под одну гребенку".

Казаки, патрулирующие улицы и разгоняющие митингующих, тесно связаны не только с полицией, но и с ФСБ. Особенно тесны эти связи в Центральном казачьем войске, – говорит Александр Дзиковицкий.

"Эта реестровая организация охватывает 18 областей Центра России. По их данным, в этих 18 областях в результате всяких миграций образовалось около 200 тысяч казаков. Я не знаю, насколько можно верить этой цифре, но во всяком случае, это новодельное войско. Я сам видел, как его организовывали, видел эту инициативную группу. Организовывали ее генералы и полковники разных структур, военные, милицейские и эфэсбэшные. Это было в начале 90-х. Так что ЦКВ изначально было служебной структурой. Первым атаманом ее стал в начале 1995 года Борис Борисович Игнатьев. Про него известно, что он тоже был в ФСБ: занимался не оперативной работой, а был чуть ли не комсоргом", – рассказывал Дзикавицкий Радио Свобода в 2018 году.

По словам Дзикавицкого, с ФСБ были связаны и другие руководители Центрального казачьего войска.

"Где-то в феврале 2014 года руководить ЦКВ был назначен нынешний атаман Иван Кузьмич Миронов, генерал-лейтенант ФСБ в запасе. Раньше он был начальником Оперативно-розыскного управления ФСБ, заместителем руководителя Департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Позже московским областным казачьем отделом ЦКВ был поставлен руководить Андрей Шустров, бывший полковник ФСБ, который служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел". Он и был техническим организатором казаков при разгоне акции сторонников Навального".

Шустров, которому мэр Москвы Сергей Собянин в октябре 2018 года объявил благодарность (многие наблюдатели связали это с участием казаков в подавлении протестов), умер 3 декабря 2020 года от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Говоря о службе казаков в Росгвардии по контракту, Юрий Чайка упомянул другую организацию, "Терское войсковое казачье общество". В марте 2020 года указом Владимира Путина атаманом общества стал "потомственный терский казак" Виталий Кузнецов, бывший на тот момент заместителем командира авиационной воинской части специального назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"Во Всероссийском едином реестровом казачьем обществе есть некоторое количество настоящих, этнических казаков", – продолжает Александр Дзиковицкий, – "Тот же Чайка – кубанский казак по своим корням. Но подавляющее большинство, процентов 80%, это просто люди, набранные отовсюду. Для них оправданием служения власти является, как они говорят, тот факт, что "казаки всегда служили царям, а сейчас у нас царь – Путин". На самом деле, казаки "служили царям" далеко не всегда, они много раз восставали, а служить стали, когда царская власть окончательно согнула их в дугу.

Независимые организации казаков есть и сейчас

Независимые организации казаков есть и сейчас: "Всеказачий общественный центр", который я возглавляю, "Национальный совет казаков", землячество казаков в Забайкальне, в какой-то степени даже "Движение восстановленных станиц", которое пытается найти общий язык с властями, но власти на них плюют. В основном это небольшие организации, крупными являются только те, которые пользуются поддержкой государства. А мы тратим только свое личное время, свои личные деньги. У нас нет сил, чтобы показать людям, что есть не только «государственные» казаки: репрессивный контроль большой, каждый пытается противостоять в одиночку, маленькими группами. Как и все гражданское общество, настоящий казачий социум в России раздавлен".

"Государственные" казаки в России продолжают попадать в новости в основном в связи с предпринимаемыми ими актами агрессии против несогласных: нападениями на неугодные им выставки, представителей ЛГБТ-сообщества, просто избиениями ярко и необычно одетых людей. Александр Дзикавицкий возмущен этими случаями и утверждает, что ничего подобного в казачьих традициях нет: "Большинство этнических казаков в эти отряды "Росгвардии" не пойдет, а пойдут те, кто готов размахивать нагайками направо и налево, избивая людей. Мы это воспринимаем крайне отрицательно".